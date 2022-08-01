為500元幫客人口愛「完事秒遇臨檢」　按摩女反虧3000元

記者黃翊婷／台北報導

在台北從事按摩工作的小美（化名）今年3月因幫客人進行半套性交易，被臨檢的警員撞見完事現場，因而挨罰3000元，事後她堅稱沒有性交易，反控警方欺負她不懂中文，提告請求撤銷罰單。不過，士林地院法官勘驗警詢錄影光碟，確認警方並無任何大吼、拍桌等脅迫行為，加上客人證詞，最終不採信小美的說詞，裁定駁回。

▲小美否認與客人性交易，強調雙方只是單純的刮痧排毒按摩。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

判決書中指出，小美在今年3月間被警方抓到從事性交易，因違反《社維法》挨罰3000元，但她堅稱，當時只是在幫客人刮痧排毒按摩，絕無從事性交易，況且臨檢時她並不在按摩房內，警員也沒有查獲使用過的保險套或沾染精液的衛生紙等證據，雖然她的包包裡放有2枚保險套，但那是男友送的，放進包包只是想要招財。

小美聲稱，接受偵訊時現場有6、7名警員在旁邊，卻沒有請翻譯人員針對雙方對話進行翻譯，最後還被恫嚇要交付3000元才能離去，根本是在欺負她不懂中文，因此決定提告，希望法官撤銷罰單。

不過，士林地院法官勘驗警詢錄影光碟內容，發現小美在案發當日被帶回警局時，面對警方詢問中文程度，坦承一般聽說程度可以，但語句太長或語速太快會聽不懂，警員再度詢問「基本上聽得懂嗎？」她也點頭回應，後續面對警詢內容等相關問題都有回答，例如「沖掉了」、「那個客人帶來的，他沒有拿回去」、「1000（元）啊，90分鐘加洗澡」等等，或是做出點頭等肢體語言。

法官接著指出，小美在過程中有2次提出疑問，第一次為不懂「跟店家拆帳」的意思，經警員解釋，她回答「半套的錢沒有分店家，按摩的錢按摩師分780元，老闆多少不知道」，第二次為不懂「把風、保鑣」的意思，經警員解釋後她也回答沒有；最後，警員表示她從事半套性交易要裁罰3000元，對此是否有意見，她回答「可以，沒有意見」。

而接受服務的客人也證稱，當時洗完澡進到包廂享受按摩，按到一半小美突然詢問要不要按下面，他同意了，雙方談好報酬為500元，哪知道才剛完成口交，錢都還沒給，警察就進來臨檢，當場被抓個正著。

法官認為，客人與小美無冤無仇，因為這起事件也同樣挨罰，應該沒有故意誣陷的動機，加上警詢錄影中沒有見到警員有做出任何大聲說話、大吼、拍桌等令人畏懼的行為，也沒有逼迫小美交付3000元否則要以刑法查辦等情況，最終不採信她的說詞，裁定駁回。