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高雄夢時代一日遊！大型樂高玩樂園、動漫祭一次玩　網讚「很好逛」

高雄夢時代一日遊！大型樂高玩樂園、動漫祭一次玩　網讚「很好逛」（圖／業者提供）

▲《翻轉動漫祭》8/28前於高雄夢時代打造出21大熱門動漫主題造景！（圖／取自夢時代購物中心

消費中心／綜合報導

暑假輕旅行FUN心遊，大人想要吹冷氣走走逛逛，累了隨時有餐廳可以坐下用餐的放鬆感，年幼的兒童想要衝出去跑跑跳跳，最好還有玩具可以買，享受盡情大笑的快樂，青少年想要去逛逛喜歡的展覽，最好可以拍些厲害的照片打卡，讓同學看到自己的暑假過得很多采多姿，想把握暑假倒數一個月玩得盡興，親子出遊指南這樣玩，帶回滿滿回憶！

高雄夢時代一日遊！大型樂高玩樂園、動漫祭一次玩　網讚「很好逛」（圖／業者提供）

▲多款人氣動漫齊聚夢時代，勾起大人小孩滿滿回憶殺。（圖／取自夢時代購物中心

百貨商場高雄夢時代品牌齊全很好逛，還有各式餐廳、美食撫慰人心，看準各年齡層家庭需求百百款，一口氣推出「翻轉動漫祭」、「樂高玩樂場」兩大展，讓家庭客、青少年都可以開心玩樂。暑假同時也是動漫迷的年度盛事，由北到南陸續展開的動漫展各有特色，《翻轉動漫祭》8/28前於高雄夢時代打造出21大熱門動漫主題造景！更有台日兩地人氣爆棚動漫全新場景，包括正在Netflix播放第二季的《SPYxFAMILY間諜家家酒》造景集結充滿魅力的洛伊德約兒和安妮亞一家三口，宣布製作第二季的《東京復仇者》造景呈現與芭流霸羅的「血腥萬聖節」決戰場景、《戀上換裝娃娃》直接把夢幻更衣間搬到現實中，還有《鬼滅之刃》炭治郎和音柱巨型氣偶、《進擊的巨人》、《86不存在的戰區》、《刀劍神域》等多個熱門動漫造景區，網友大讚「感覺不錯，下高雄了」、「展場空間很大，很好逛」、「可以去夢時代，跟約兒還有安妮亞合影了」。

▲▼夢時代,樂高,動漫。（圖／業者提供）

▲▼來到《翻轉動漫祭》看得到《SPYxFAMILY間諜家家酒》一家三口可愛身影（上圖），以及《鬼滅之刃》炭治郎和音柱巨型氣偶（下圖）。（圖／取自夢時代購物中心

▲▼夢時代,樂高,動漫。（圖／業者提供）

現場還有各式動漫新品可收藏，包括高雄翻轉動漫祭首推《進擊的巨人》不鏽鋼杯、《夏目友人帳特映版》簡約兩用側背包、超薄米蘭帶手錶、《刀劍神域》撞色POLO衫和可調節式項鍊，同時限量開賣8款強檔IP福袋，挑選動漫周邊外，還有限定《轉生史萊姆》造型雞蛋糕可以品嘗，吸引動漫迷們炎夏相約一起逛！

▲▼夢時代,樂高,動漫。（圖／業者提供）

▲大人小孩都著迷的樂高，在高雄夢時代變身大型「樂高玩樂園」。（圖／取自夢時代購物中心

親子客則不能錯過身大型「樂高玩樂園」，大人小孩都著迷的樂高，在高雄夢時代3樓蛋型空間設置蹺蹺板、盪鞦韆、聲光效果的樂高生日卡片，就像走進樂高的有聲世界一般有趣，不只如此，還打造了挑戰體力與拼砌技巧的體驗關卡，被譽為DIY變化多又好玩的CITY STUNTZ特技摩托系列打造成「摩托車競技場」，消費者可用CITY STUNTZ特技摩托車衝破重重障礙，玩出自己的趣味感，「DOTS繽紛跳格趣」則是踏上樂高七彩顆粒挑戰肢體協調與體能，以及「LEGO玩轉時光機」拼砌90年來具代表性的經典盒組縮小版，一系列活動玩出屬於消費者和樂高的專屬回憶，網友們大讚「兒子玩得超瘋狂」、「好多裝置，拍照拍到爆」、「樂高闖關活動好好玩」。

▲▼夢時代,樂高,動漫。（圖／業者提供）

▲▼高雄夢時代的「樂高玩樂園」有一系列活動，讓網友大讚好拍又好玩。（圖／取自夢時代購物中心

▲▼夢時代,樂高,動漫。（圖／業者提供）

揪朋友、帶小孩不必做功課！直接來一趟高雄夢時代輕鬆玩透透，還有機會把好禮帶回家，8/28前APP會員週週抽動漫好禮，民眾有機會將「SWITCH」帶回家，8/14前於「開箱你的玩樂園」店上消費滿1600元可獲得「百變鸚鵡」贈禮，讓大人小孩都能玩得開心又盡興。

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