日月潭魚虎「紅色警戒」終現蹤　南投縣府持續監測：準備電撈

記者高堂堯／南投報導

日月潭最兇悍的外來種魚虎於7月進入繁殖期，不過雌成魚陪伴數百隻紅色幼魚集體移動、覓食的「魚虎球」景象，先前一直還沒出現，直到7月尾聲才終於有民眾發現潭中出現「紅色警戒」，呼籲眾人合力移除；南投縣政府表示，待漁民目擊通報「魚虎球」的狀況後就會展開監測，估計達一定數量後就會進行電撈防治。

▲外來種魚虎的幼魚「魚球」傳已於日月潭現蹤。（圖／「黃小四」臉書粉專提供，下同）

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釣魚達人「黃小四」在7月28日晚間開船繞行日月潭區，探尋魚虎的蹤影，除了順利捕獲多尾大型魚虎成魚，也發現了紅色魚虎幼魚，他將照片PO上個人臉書粉專後，直呼：「誰說今年日月潭沒有魚球？」表示沒有拍攝到整團完整魚球，但還是能證實日月潭開始有魚球的存在。

「黃小四」也說，魚虎真的非常難捉，並不是大家想像中如此簡單，呼籲眾人集思廣益、想盡辦法來移除這些「水中惡霸」，同時也大讚魚虎肉非常好吃，並秀出專門提供魚虎料理的店家所特製「魚虎肉燥飯」照片：「用魚做的料理對人體完全沒有負擔，又不會有肉腥味，真心推薦好吃又健康的美食！」

據南投縣農業處統計，最近2年以電撈防治方式對付魚虎球，捕獲幼魚數量從前年的8000尾成長到去年的3萬4000尾，另根據漁民回報縣府的情形，捕到的成魚數量也比往年更多，顯示潭中的族群仍然龐大。

不過今年在魚虎繁殖期，「魚虎球」通報紀錄卻明顯有延遲情形，是否因氣候異常因素影響魚虎孵化速度、或有其他原因，縣府和合作的清大團隊等相關單位將繼續觀察分析，也會依據漁民通報，適時進行族群數量監測，並掌握時機進行電撈防治、以期儘量將外來種對既有生態的威脅降到最低。