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三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

記者鄒鎮宇／綜合報導

天氣炎熱，新北市三峽區大豹溪是民眾喜愛避暑戲水的地點。沒想到，有網友31日在大豹溪目睹鬥毆事件發生，雙方人馬直接撿起溪邊的石頭互相攻擊，彷彿回到石器時代一般，讓網友看了直搖頭，希望這些人可以向橋上的掛布指示，「垃圾集中區請往右移動」。

有網友在臉書社團「爆廢公社」PO出57秒影片表示，他31日攜家帶眷到山上避暑，沒想到竟遇到大亂鬥。影片顯示，兩派人馬至少16名男子在大豹溪邊互相攻擊，其中多人拿起石頭直接互丟，甚至從正面或後方猛敲頭部，讓幾名男子頓時暈眩，連腳步都站不穩。

其中，多名女子站在兩派男子中間試圖阻擋，但雙方仍不停手，持續叫囂攻擊，導致女子也被石頭砸中，一旁民眾也圍觀並拿起手機錄影。

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▲▼三峽大豹溪「石器時代」大亂鬥！至少16人互毆　網看吊橋嘆：請右轉。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼三峽大豹溪發生鬥毆事件。（圖／翻攝爆廢公社）

▲▼三峽大豹溪「石器時代」大亂鬥！至少16人互毆　網看吊橋嘆：請右轉。（圖／翻攝爆廢公社）

網友看完紛紛留言，「石頭與磚頭果然是兵器譜裡排名數一數二的拿手兵器」、「山上的猴子」、「被石頭打很痛」、「山上有猴子打架正常吧」、「原始人石頭大戰現場」、「丟石頭會死人捏」、「石器時代，丟石頭了」、「笑死，大豹溪七月人比鬼恐怖XD」。

此外，也有網友注意到橋上的紅布標示「垃圾集中區請往右移動」，直言「垃圾集中區喔」、「垃圾集中區請往右移動」、「橋上不是有貼布條 垃圾集中區」、「麻煩全到垃圾集中區集合」。

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