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結婚16年3個女兒都不是親生　他綠爆還遭妻反嗆：血緣那麼重要？

記者蔡紹堅／綜合報導

江西上饒男子陳世賢（化名）與妻子結婚16年，先前做了親子鑑定，發現3個女兒都不是親生的，悲憤找來媒體爆料。但令人傻眼的是，陳世賢的妻子不只不認出軌，還反嗆「血緣關係那麼重要嗎？別人沒有能力生的人，不是照樣抱養嗎？」

根據《極目新聞》報導，陳世賢30日表示，他與妻子2007年年底結婚，但因為工作忙碌的關係，這幾年來一直不常回家，今年開始對妻子有點懷疑，「她說要跟人一起去跑工程，但打電話卻找不到人，定位更顯示她人在一家賓館。」

▼陳世賢不甘被戴多年綠帽，找上媒體爆料。（圖／翻攝微博）

▲▼結婚16年3個女兒都不是親生　他綠爆還被妻嗆：血緣那麼重要嗎？。（圖／翻攝微博）

陳世賢指出，當時他連夜趕到了那間賓館，等了一晚上，直到第二天早上，看見妻子跟另一個男人一起出來，退了同一張房卡，「當下我很衝動，一人給了一個耳光，還起了衝突。」

雖然已經抓到妻子出軌的證據，但為了3個女兒，陳世賢並沒有打算離婚，還告訴妻子只要回頭，自己就不會追究。可是，陳世賢沒多久又發現妻子去找之前那個男人，而且還不只一次。

兩人大吵之後，妻子收拾東西，帶了小女兒回了娘家，陳世賢非常難過，並想到自己這幾年不常回家，懷疑起小女兒不是自己的親生骨肉。於是，陳世賢帶著4歲的小女兒去醫院進行DNA鑑定，結果出來還真的不是親生的。

▼兩人結婚之後，陳世賢因為工作的關係較少回家。（圖／翻攝微博）

▲▼結婚16年3個女兒都不是親生　他綠爆還被妻嗆：血緣那麼重要嗎？。（圖／翻攝微博）

後來，陳世賢又帶著大女兒、二女兒也去做鑑定，結果兩人也都不是他親生的，整個人崩潰了，並找上了當地的電視台，哭訴自己的遭遇，「16年的時間我什麼都沒有了，你說誰能接受得了！」

事件很快在網路上引起大量討論，但陳世賢的妻子余華卻不承認自己出軌，還反嗆，「血緣關係那麼重要嗎，別人沒有能力生的人，不是照樣抱養嗎？」

余華更進一步指出，「你想想看小孩子叫他叫爸爸叫了十幾年，他都能做出這種事情來，你說他跟畜生有什麼區別，我沒覺得我出軌，我不認為我出軌。」

報導最後提到，兩人目前正在打離婚官司。

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