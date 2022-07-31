嘉義縣義竹鄉模範父親表揚活動　場面溫馨感人

▲義竹鄉公所於中正堂歡樂舉辦111年度模範父親及好人好事表揚活動。（圖／嘉義縣政府提供）

記者翁伊森／嘉義報導

義竹鄉公所於中正堂歡樂舉辦111年度模範父親及好人好事表揚活動，活動開場由模範父親與親友一起走上星光大道紅毯，由義竹鄉長黃阿家為模範父親們戴上花圈，縣長翁章梁也親自到場獻上祝福！

翁章梁形容，父親就像一座山，靜靜的存在，卻是家中重要的依靠，他特別叮嚀鄉親要及時說出對爸爸的愛，表達對父親的感情；可以利用父親節與家人團聚，帶著爸爸出們走走、一起吃飯慶祝。

黃阿家鄉長於現場致詞時，因思念起父親一度哽咽，她感念全天下父親對家人、家庭的付出，希望藉此活動以宏揚父愛，表達對父親的感恩與倫理親情的社會價值。

今年接受表揚的模範父親們，都是義竹鄉內經各村特別鄭重推薦，其中埤前村郭先生，獲推薦接受嘉義縣政府表揚，郭先生退休後，熱心社區志工和廟宇志工服務鄉里。

此外，活動除表揚模範父親外，另表揚好人好事代表1位，來自義竹村的吳先生平時熱心公益，如有時間便會到義竹國小或社區讀經班當志工，教導與陪同小孩教育與學習，；也會與親友載運物資到偏鄉關懷當地福利院，其不以善小而不為之心力，足勘表率，獲選義竹鄉好人好事代表當之無愧；活動最後更安排壓軸彩蛋，準備金戒指，盼讓現場最幸運的爸爸抽回家，分享喜氣與祝福。