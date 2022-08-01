前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

▲一名女網友分享自己的遺憾，「致我一生最愛的那個男人」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

最愛的人不一定會一起走到最後！一名女網友無意間看到前男友要結婚的消息，對方在部落格提到「要結婚了，但是最愛的不是老婆」，而是曾經交往過的她，讓她感到無限遺憾。

原PO在《Dcard》討論區坦言，她不後悔嫁給老公，但是她最愛的人卻不是老公，從小童話故事裡，都是美好結局，長大後才認真體會到，很多事情不是想要做就可以得到的。回想結婚前，她本來以為會嫁給自己很愛的前男友，對方成熟穩重、思維周到，當年考上的建築師，事業起步忙到沒時間陪她，她想引起男友注意，故意說有男生在追，「那個男生是我老公」（以下通稱老公）。

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原PO指出，男友信任彼此感情很堅固，所以不太在意，怎料因為這樣無感的反應，讓她變本加厲，她傳了老公的告白對話給男友看，對方表示下班會去接她，「給我個機會」，但是她強調男友會來接，這時老公再度發球：「給我一次機會，讓妳知道我比他更在乎妳」。

男友認為原PO有拒絕，當天在公司樓下等她下班，「可能是要給我驚喜，所以沒有事先跟我說他會來」，當時老公的車停在男友後面，眼睜睜看著她上了老公的車，隨即傳訊逼問為什麼上車，她則回應：「你怎麼知道，你不是不在乎嗎？」男友生氣地說：「我不講不代表我不在意，妳不知道妳應該要拒絕的嗎？」她後來惱羞把電話掛斷，也拉不下面子道歉，事後也提了分手。

▲原PO坦承自己最愛的不是現任老公。（示意圖／翻攝自pexels）

其實，原PO提分手是要測試男友的，沒想到卻讓男友誤會，以為她真的愛上老公，就這樣將錯就錯，「一切都是我自找的」，如今她結婚了，自己不感到後悔，「是一個好老公、一個好爸爸」，只是她就是少了一種激情，而那份激情還留在前男友身上。

原PO解釋，今（1日）她在群組看到前男友的消息，得知對方要結婚了，也在前男友的匿名部落格，看到以前的文章，敘述2人在一起的點點滴滴，最新的一篇是宣告要結婚了，「但是最愛的不是老婆，而是那段擦肩而過幼稚的我」，讓她有感而發，但一切都已經來不及，現在她是一位媽媽、一位太太，雖然遺憾，也只能祝福和道歉，「致我一生最愛的那個男人」。

看似淒美的愛情，貼文卻遭到大批網友砲轟，「哪天相遇了一定出軌」、「完全沒辦法認同，那現在這個老公也是蠻可憐的」、「幸好妳前任跟妳分手了，他值得更好的人」、「簡單一句話概括就是你們不適合」。

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