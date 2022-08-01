　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

一名女網友分享自己的遺憾。（示意圖／翻攝自pexels）

▲一名女網友分享自己的遺憾，「致我一生最愛的那個男人」。（示意圖／翻攝自pexels）

圖文／CTWANT

最愛的人不一定會一起走到最後！一名女網友無意間看到前男友要結婚的消息，對方在部落格提到「要結婚了，但是最愛的不是老婆」，而是曾經交往過的她，讓她感到無限遺憾。

原PO在《Dcard》討論區坦言，她不後悔嫁給老公，但是她最愛的人卻不是老公，從小童話故事裡，都是美好結局，長大後才認真體會到，很多事情不是想要做就可以得到的。回想結婚前，她本來以為會嫁給自己很愛的前男友，對方成熟穩重、思維周到，當年考上的建築師，事業起步忙到沒時間陪她，她想引起男友注意，故意說有男生在追，「那個男生是我老公」（以下通稱老公）。

[廣告]請繼續往下閱讀...

原PO指出，男友信任彼此感情很堅固，所以不太在意，怎料因為這樣無感的反應，讓她變本加厲，她傳了老公的告白對話給男友看，對方表示下班會去接她，「給我個機會」，但是她強調男友會來接，這時老公再度發球：「給我一次機會，讓妳知道我比他更在乎妳」。

男友認為原PO有拒絕，當天在公司樓下等她下班，「可能是要給我驚喜，所以沒有事先跟我說他會來」，當時老公的車停在男友後面，眼睜睜看著她上了老公的車，隨即傳訊逼問為什麼上車，她則回應：「你怎麼知道，你不是不在乎嗎？」男友生氣地說：「我不講不代表我不在意，妳不知道妳應該要拒絕的嗎？」她後來惱羞把電話掛斷，也拉不下面子道歉，事後也提了分手。

「最愛不是老公」人妻見前男友結婚　遺憾吐真心話：激情還留在你身上

▲原PO坦承自己最愛的不是現任老公。（示意圖／翻攝自pexels）

其實，原PO提分手是要測試男友的，沒想到卻讓男友誤會，以為她真的愛上老公，就這樣將錯就錯，「一切都是我自找的」，如今她結婚了，自己不感到後悔，「是一個好老公、一個好爸爸」，只是她就是少了一種激情，而那份激情還留在前男友身上。

原PO解釋，今（1日）她在群組看到前男友的消息，得知對方要結婚了，也在前男友的匿名部落格，看到以前的文章，敘述2人在一起的點點滴滴，最新的一篇是宣告要結婚了，「但是最愛的不是老婆，而是那段擦肩而過幼稚的我」，讓她有感而發，但一切都已經來不及，現在她是一位媽媽、一位太太，雖然遺憾，也只能祝福和道歉，「致我一生最愛的那個男人」。

看似淒美的愛情，貼文卻遭到大批網友砲轟，「哪天相遇了一定出軌」、「完全沒辦法認同，那現在這個老公也是蠻可憐的」、「幸好妳前任跟妳分手了，他值得更好的人」、「簡單一句話概括就是你們不適合」。

延伸閱讀
客運擦撞「左右搖翻覆」車身橫躺…全車15人傷　驚悚畫面曝光
泰女星家中遭竊「金條、鑽戒全掃空」損逾千萬元　扒手竟是老面孔
男星連2次落詐騙陷阱！誤信「天才投資家」造假交易畫面　無奈扛6億債

►想吃泡麵不用等熱水！西班牙開飲機美型又好用　挑戰平台最低價

ET快訊
U12／中華4局扣倒南非　3勝晉級複賽
伊能靜出席豪奢生日趴　壽星被起底是「詐欺17億通緝犯」！
U12／16歲投手遭強襲球過世　委國跨海黑絲帶紀念
裴洛西將訪台　大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」
妻捨不得買小孩鞋「卻帶移工開房間」　綠帽夫氣炸
小便冒泡泡＝腎臟出問題？醫解答：超過「這時間」還有要就醫
前男友要結婚了！親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光
裴洛西擬訪台！台商曝福建緊張氛圍　看到「幾十台解放軍車」

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

部屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾套餐　燒肉業開賣單人獨享

帶您爭取職場「入場券」　提供逾300個工作機會

柬埔寨淘金「爽摳腳上按摩店」　超派徵才文曝光！PTT笑：8+9人資

去年國旅人次「創10年新低」　觀光產值蒸發881億！外國客剩14萬人

更猛雨彈明天報到！這3天「雨時長、雨區大」　放晴時間點出爐

檢測代謝症候群看「5項指數」　量完腰圍一步驟爽抽2000元購物金

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字超多」　大票家長：我家也有

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

網紅衝柬埔寨詐騙窟救人！　「被警出賣」恐怖內幕曝光

懂事3歲娃「送軍人爸上班」　等門關上：為什麼要回營區

陶晶瑩產後嗓子壞掉：一步步爬回來　等500多天攻蛋…搞笑唱王菲《天空》

毀彩虹眷村「只塗團隊創作」　魏丕仁：為了抗議！市府喊告

受不了！男同學在等我　萌妹抱怨爸拆穿：少自戀

部屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

【英語多益通】全台瘋「豪華露營」英文怎麼說？

前男友要結婚了！部落格親吐「老婆不是最愛」　她11字告白有綠光

七夕來了！台中網紅冰淇淋推舒芙蕾套餐　燒肉業開賣單人獨享

帶您爭取職場「入場券」　提供逾300個工作機會

柬埔寨淘金「爽摳腳上按摩店」　超派徵才文曝光！PTT笑：8+9人資

去年國旅人次「創10年新低」　觀光產值蒸發881億！外國客剩14萬人

更猛雨彈明天報到！這3天「雨時長、雨區大」　放晴時間點出爐

檢測代謝症候群看「5項指數」　量完腰圍一步驟爽抽2000元購物金

翻小一新生名單！爸驚呆「男生這2字超多」　大票家長：我家也有

U12／中華4局扣倒南非　3勝晉級複賽

妝前敷臉恐爛臉！盤點5個常見的「敷面膜錯誤」

部屬新婚　月薪40K主管嫌「包3600太少！」妻怒：為面子要丟多少錢

裴洛西最快明晚訪台！傳兩間五星飯店2選1　這間距AIT僅15分鐘

退休賣房！夫妻「把遊輪當自己家」　爽住嗨玩比付房貸便宜

跟民眾黨合作戰台南？　許忠信認：蔡壁如有來談過

伊能靜出席2400萬豪奢生日趴　壽星被起底是「詐欺17億通緝犯」！

30歲女「激烈開合」幾天後痛爆！走路腿開開變企鵝…就醫尷尬了

人夫交友軟體約出女童性侵　被逮竟怪她「長太高」看不出年齡

剛報裴洛西將訪台　大陸東部戰區：聽令而戰「埋葬一切來犯之敵」

你短裙妹掉了！後座載人間凶器突墜地　她痛到爬不起來他急防走光

生活熱門新聞

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

4生肖下半年翻身！好事降臨關鍵字曝

重機男加裝「雙輪嬰兒車」時速60拖行小男童：以後載著環島

大雷雨今起連炸4天　這2天水氣最多

午後雷雨來了！氣象局發大雨特報

公婆逼媳薪水上繳　1年後嘴臉變了

停賣「旅平險」這保障　旅遊業震撼炸鍋

高雄鼠窩　清潔費驚人金額曝光

北部再爆BA.5！30多歲男女「沒出國」發燒確診

妹子玩溯溪遭教練「炸彈摔」　他搖頭：失誤就癱瘓

14天195萬觀看！林襄香汗片暈爆各國網友

更猛雨彈明天報到！這3天雨時長

三峽大豹溪「石器時代」16人大亂鬥！網看1細節：請右轉

更多熱門

相關新聞

房東漲電費！他果斷捨離「1電器」有驚喜

房東漲電費！他果斷捨離「1電器」有驚喜

「這次省電有感大成功啊！」一位男網友日前在Dcard表示，原本租屋處電費是1度5元，7月開始調整為6元，「合約原本就是寫6元，只是房東都只收5元，所以也只能摸摸鼻子繳下去了。」於是，他果斷將1電器斷捨離，「沒！想！到！竟然差那麼多！」意外抓出吃電怪獸，結果讓他超驚喜。

房東退押金「硬要扣15元」名目曝　全場傻

房東退押金「硬要扣15元」名目曝　全場傻

放任小屁孩「用手擊落迴轉壽司」！網全炸鍋

放任小屁孩「用手擊落迴轉壽司」！網全炸鍋

媽媽是越南人！混血女兒「1件事」後悔了

媽媽是越南人！混血女兒「1件事」後悔了

母胎單身男「1招告白」慘收好人卡...網揪1關鍵

母胎單身男「1招告白」慘收好人卡...網揪1關鍵

關鍵字：

周刊王dcard

讀者迴響

熱門新聞

即／國3南57.6K客運翻覆　傷亡人數不明

周渝民夫妻買保險　遭詐3447萬元

林智堅手機號碼曝光！　他打過去「真的接了」

95年次役男注意！兵役擬延長1年　國防部曝目前研議進度

超商「中杯拿鐵買3送3」只有今天！

26歲拳手被打到腦死！拳擊俱樂部：暫停練習

民進黨誰比林智堅更慘？他點名1人：恐第1個掛掉

詐騙仔仔夫妻3447萬　神鬼保經連警察都呼攏

新竹球場爭議！許賢文：建議林哲瑄改行當演員

陸再警告：裴洛西若赴台　解放軍不會坐視

廖老大火速開鍘違規加盟主　退36萬加盟金

詭異男突進店疑想侵犯女店員！網驚：是麻吉弟弟

新店拳館選手遭KO　2小時後腦死

三峽大豹溪大亂鬥！金髮男「K中女友」下秒網笑爛

彩虹爺爺最原始真跡　僅剩20%原創　

更多

最夯影音

更多
陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」

陶晶瑩虧黃韻玲：從小聽妳的歌XD　合體魏如萱、許哲珮「來砸場的！」
楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

楊祐寧甜吻愛妻Melinda❤　下跪求婚0.01秒她就答應惹

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

非洲女幽默回應網提問　手機都用河馬屁屁充電

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

麻吉弟弟爆「詭闖假髮店跟進休息室」　 女店員提告...他親道歉：狀況不太好

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

BTS認證過！「最美雙胞胎」超會跳 「泫雅舞蹈老師」為她們編舞

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

【父親節】爸，別煩惱了！

【父親節】爸，別煩惱了！

8/1-8/15 毛毛商城全館滿額送，單筆結帳滿1599送毛孩行動營養品7日組(市價299元)！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面