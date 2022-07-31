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12生肖鬼月運勢出爐　2霉運纏身、7逆風而上

記者陳俊宏／綜合報導

農曆七月鬼門開，塔羅牌老師艾菲爾在臉書分享，生肖虎、猴「霉運纏身」；生肖馬、雞和狗「運勢持平」；另外，生肖鼠、牛、兔、龍、蛇、羊和豬「逆風而上」。

▼許多人農曆七月都會拜拜求平安。（圖／資料照）

▲嘉義城隍爺夜巡,鬼月,嘉義城隍廟。（圖／記者陳涵茵攝)

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【霉運纏身需注意】

生肖虎和農曆一月出生者
農曆七月本命逢衝，運勢下滑連帶影響自己的心情，覺得做什麼事都不順心，盡量避免晚間外出，遠離溪邊、河畔。

生肖猴和農曆七月出生者
農曆七月你容易消耗財運，請不要聽信謠言胡亂投資，保守理財，交友需要謹慎，就算是好朋友也不要輕易將錢借出去。

【易霉運纏身的生肖開運法】

1、破財消災，獻血積德：破財建議可以清空網路購物車，買生活必需品當做禮物送家人、朋友，花錢可破財消災。另外，可以去捐血中心捐血，一來做善事積福德，二來化解血光之災。

2、行事低調，桃花非福：在農曆七月最好行事低調，別太招搖，以免遭來不必要的麻煩。

3、佩戴適合的水晶、挂件：按照自己八字的生肖喜用一個三合貴人生肖手鍊挂件，或適合佩戴的神獸來守護自己，或使用太歲靈圖保平安。

【運勢持平】

生肖馬和農曆五月出生者
農曆七月吉凶各半，事業上慢慢有起色，但需要你付出更多勞力、心力去操持。另外，避免出入喪家。

生肖雞及農曆八月出生者
農曆七月吉星比較少，前途茫茫，雖然很努力，但是好像就是不如你的意。不要太著急，也許現在還不是最好的時機，持之以恆，成功終將到來。

生肖狗和農曆九月出生者
農曆七月在外地工作的人會有點吃力，但是千萬不能就此放棄，一定要堅持到最後。

【逆風而上】

生肖鼠和農曆十一月出生者
農曆七月會有意外得財的好運氣，偏財運旺，可以考慮去買彩券，或是參加抽獎之類的活動，會有意外驚喜喔。

生肖牛和農曆十二月出生者
農曆七月有可能會遇上一些煩心事，或是沒有辦法解決的事情。但是不要太擔心，有天乙貴人來相助，那些阻礙很快會被移除的。

生肖兔和農曆二月出生者
農曆七月鴻運當頭，在事業上能闖出自己的一片天，志氣才華得到舞台。財運頗旺，能帶旺家人、朋友，讓大家跟你一起提升。

生肖龍和農曆三月出生者
農曆七月能在眾人中嶄露頭角，事業備受矚目，更有升官、加薪的好運勢。想買房的人也可在這個月份去看房，待民俗月過後再簽約。

生肖蛇和農曆四月出生者
農曆七月六合照臨，是豐收的好時機，風調雨順人平安，做什麼事都能順利，可以計畫投資，進退得宜，能進財。

生肖羊和農曆六月出生者
農曆七月在事業上會遇到貴人，吉星也很活躍，可以考慮逆勢操作一波。另外，你的婚姻運勢也看漲，可以把握七夕告白喔。

生肖豬和農曆十月出生者
 農曆七月吉星高照，雖有時陰天，但雨後會出現彩虹，代表著夢想有希望成真，事業與家庭都能兼顧，也都有滿滿的好運。

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