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衝疫後商機兼迎中秋　台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益

▲衝疫後商機兼迎中秋，台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益。（圖／記者游瓊華攝）

▲衝疫後商機兼迎中秋，台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益。（圖／記者游瓊華攝）

記者游瓊華／台中報導

把握暑期旅遊旺季，推廣在地伴手好禮！台中市工商發展投資策進會7月31日下午2點到8點在台中火車站前廣場舉辦特色市集，活動現場首度曝光「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」，宣告中秋行銷活動正式起跑。特色市集齊聚來自台中山海屯區的伴手禮品牌，更設有文創攤位區，展售具原創性的特色商品，歡迎民眾週末到站前廣場走走逛逛，好吃好喝好玩又好買。

工策會總幹事黃于珊表示，「台中伴手禮．元宇宙伴隨你」活動27日起跑，齊聚全台逾40位VTuber拍攝伴手禮宣傳影片並進行網路人氣票選，可說是全台首次、最大規模的VTuber PK盛會。

▲衝疫後商機兼迎中秋，台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益。（圖／記者游瓊華攝）

▲台中十大伴手禮聯手促銷推出禮盒，一起做公益。（圖／記者游瓊華攝，下同）

黃于珊說明，今首度曝光的「2022台中市十大伴手禮公益聯名禮盒」由小林煎餅、鴻鼎菓子、華剛茶葉、大安區農會、法布甜健康伴手禮、歐客佬精品咖啡、以及光山行7家廠商共同限量推出，內含好吃的糕餅、茶、咖啡還有漆器紋書籤。

此外，今年工策會不僅協助推出公益聯名禮盒，更力邀十大伴手禮首獎業者投身公益，包括旅禾泡芙之家、不二糕餅、向陽房、陳允寶泉、臻品植萃、沁木手作，將提撥部分中秋禮盒販售收入捐贈公益團體、回饋社會，希望打響十大伴手禮品牌同時發揮企業社會責任。

▲衝疫後商機兼迎中秋，台中十大伴手禮聯手促銷一起做公益。（圖／記者游瓊華攝）

經濟發展局長張峯源表示，台中購物節今年邁向第四年，去年創下291億元亮眼成績，今年朝突破300億元目標努力，更首度邀請全國民眾為購物節秀出好點子，成為全臺最接地氣的購物節。「台中購物節 等你來秀」創意提案徵選活動，總獎金110萬元，截至8月10日止受理網路報名，徵件提案前10名每名將獲得10萬元臺中購物金，首獎再加碼10萬元，歡迎民眾踴躍參與秀出你的創意，更邀請伴手禮店家加入購物節特約店家，讓市府與民間攜手合作，拚出更亮眼的經濟成績。

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