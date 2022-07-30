講幹話比較厲害？　陳時中評柯文哲自視比較高：講X話一樣的

▲民進黨台北市長參選人陳時中。（資料照／記者宋良義攝）

記者呂晏慈／台北報導

台北市長選戰呈現三腳督局勢，市長柯文哲日前指，副市長黃珊珊個性過於內斂，國民黨台北市長參選人蔣萬安「更糟糕」，至於民進黨台北市參選人長陳時中「講幹話比較厲害」。對此，陳時中接受電子媒體專訪時表示，柯文哲自視比較高，如果問他的話，他也覺得柯文哲「就比較容易講X話（指幹話）」。

陳時中近日接受「新聞觀測站」節目專訪，今（30日）釋出節目畫面。主持人胡婉玲問及，陳時中是醫師從政，經常讓人聯想到副總統賴清德和柯文哲，覺得自己跟他們的差別在哪裡？陳說，賴清德表現非常傑出，當過立法委員、地方首長、行政院長，現在做副總統，在在都顯露他的高度及想要替社會貢獻的心。

至於柯文哲，陳時中話鋒一轉說，柯文哲跟自己一樣並沒有刻意想要從政，「他的自視比較高，他認為說他可以解決所有的問題」；而他自己都是以盡責、合作做為主要的方法。

胡婉玲追問，柯文哲最近評論陳時中比較會講「X話」（指幹話），陳時中接受這個評論嗎？陳直言，「我想這種東西，可能我想大家互相吧，如果同樣妳要問我的話，我也覺得他跟他講我的事情是一樣的，就比較容易講X話」，如果柯文哲心裡有一些芥蒂，可能就會有這種感覺，那他會表達歉意，他沒有要讓柯文哲覺得這樣。

陳時中也說，他相信這次勝選機率大，這是靠民進黨長期不斷的努力，累積民進黨的聲量和貢獻度，並累積社會的新任度，讓他能夠在這個基礎下，參與這場選舉，「當然我的機會是變大、變好的。」