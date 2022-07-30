王鴻薇再爆林智堅論文「一魚四吃」　「中翻英」後還被除名

▲台北市議員王鴻薇。（圖／記者劉昌松攝）

記者詹宜庭／台北報導

林智堅論文案越演越烈，王鴻薇今（30）日再曝，林智堅共同發表之論文「一魚四吃」，翻成英文版後向「電機電子工程師學會」（IEEE）投書，而此論文翻譯成英文之後，三位共同作者卻只剩王明郎一人。王鴻薇質疑，「林智堅既然聲稱自己有共同寫作，那為何不過是『中翻英』就整個被除名？」

王鴻薇30日在臉書上發文表示，林智堅將2008年4月與賀力行、王明郎三人共同掛名的期刊論文《以TCSI模式評估新竹科學工業園區之民眾滿意度》拿來參與竹科標案，但她接獲檢舉，林智堅所謂的掛名共同發表論文，竟然在同年又以英文版向國際「電機電子工程師學會」（IEEE）投稿，「而同樣的論文變成英文之後，林智堅就被『除名』，三位共同作者只剩王明郎一人。」

王鴻薇說，既然林智堅聲稱自己有共同寫作，那為何不過是「中翻英」就整個被除名？她更痛批，「林智堅所謂共同寫作根本就經不起檢驗！」整個竹科標案期末報告到2008年4月論文，再到2008年11月投稿IEEE的英文版論文，全部寫作只有王明郎一人一直有掛名，其他共同作者換來換去，這已經說明，中華大學標下竹科標案之後，根本是「一魚三吃」，然後再由林智堅變成碩士論文的「一魚四吃」。

王鴻薇怒嗆，該文本從頭到尾只能證明王明郎確有寫作，其他人到底貢獻多少？或者只是掛個名？至少可以確定的是，如果2008年4月的期刊可以翻成英文投書到IEEE，這應該顯示林智堅真的是厲害，可以投稿電機電子工程師學會期刊，「林智堅敢說，是不是會被大家笑死！」

針對林智堅所掛名的期刊論文與投稿IEEE之英文版論文，王鴻薇指出，兩份報告除了語言其他幾乎都一樣，包括投稿IEEE的8個表格的文字、數據、文獻也都一樣，僅是中文版文獻較多，最神奇的是，2份報告公式一樣、數字不一樣，得出的結論卻都一樣。

王鴻薇質疑，中華大學一個標案至目前已生出四份論文，難道是學界的「常態」？顯然的，林智堅不過是在報告一魚數吃下搭個便車，現在還辯稱自己共同寫作出可以投稿到國際學會期刊，讓她痛批，「林智堅會不會太膨風？牛皮一吹就破！」

▼論文門再爆「一魚四吃」 英文版作者無林智堅。（圖／翻攝自Facebook／王鴻薇）

