林智堅發18頁致台大學倫會聲明　校方簡潔回應曝光

▲林智堅今發出致台學倫會聲明，強調自己論文原創性。（圖／記者周宸亘攝）

記者許敏溶／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅爆出碩士論文抄襲爭議案，台大學術倫理審定委員會本週三（27日）開會討論，但林智堅本人並未出席，遭外界質疑怯戰，林智堅今（30日）發布長達18頁的致台大學倫會聲明，再度強調論文原創性，但台大則表示：「沒有回應」。

林智堅爆出碩士論文抄襲爭議，許多藍營政治人物與名嘴紛紛提出相關內容質疑有違學術倫理，包括與台大國發所碩士生余正煌論文中引用的民調相同，林智堅多次召開記者會反擊，強調「絕對經得起考驗」，並重申論文原創性，甚至對台北市議員王鴻薇提告加重誹謗。

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而台大受理檢舉後組成審定委員會進行審議，本週三台大學倫會首次開會，關鍵人物余正煌當天在律師陪同下出席，更發表聲明強調沒有抄襲，反而林智堅當天沒親自出席，遭外界質疑怯戰，雙方纏鬥多日，隔空交火。

而林智堅今天發佈「致社會科學院學位論文違反學術倫理審定委員會聲明」，提出五點說明，再度重申論文原創性，也希望藉此協助學倫會委員對「與余正煌碩士論文存在相似度」等議題有較為完整理解。

▲對於林智堅今天發出致台大學倫會聲明，台大僅表示：沒有回應。（圖／記者張一中攝）

面對林智堅的長達18頁的五大聲明，台大僅簡短表示：「沒有回應」。