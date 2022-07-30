工人掛手寫刊版求工作　「等待機會的背影」讓他出手了

▲工人掛刊版求工作，好心網友給機會。（圖／翻攝自我是土城人）

網搜小組／趙蔡州報導

新冠疫情不但影響經濟，也大大衝擊勞動市場。一名女網友在臉書表示，她日前經過土城某路段時，看見有男子為了找工作，背著廣告牌在路上宣傳自己，畫面讓她看了十分不捨，希望有「缺工」的網友們，可以給男子一個機會，貼文一出立刻引發網友熱議。

原PO表示，她日前經過新北土城一間超商外時，看見一名男子背著廣告牌子，上面寫著「油漆、拆除、泥作，您需要裝潢嗎」等宣傳語，畫面讓她看了十分不捨。她說「男子連坐在路邊都背朝外宣傳，覺得每個認真生活的人都需要機會，看各位老闆有沒有需求囉」。

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▲有網友表示，他目前剛好有缺工，可以找男子試試。（圖／翻攝自我是土城人）

貼文一出立刻引發網友熱議，有人說，「另類的行銷，加油」、「辛苦了，祝福快快錄取」、「在中華路上看過他，加油」、「字寫這樣，施工品質應該有一定水準」、「就缺一個機會，阿伯加油」。

但也有網友質疑，「頭髮剪一下，拿張小板凳，坐正一點，會更有機會，不然要是單身女性有需要，敢雇用嗎」、「我本身做工程，現在缺工缺得厲害，尤其是泥作，他怎麼可能沒工作」、「外面缺工那麼嚴重，沒人找的，要用也要有勇氣」。

也有一名網友表示，「我剛好缺一個師傅，要抹粗底洩水坡度，我聯絡他來試試看，再報告給各位」。

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