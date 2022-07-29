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獨／槍手畫面曝！處決滷味老闆逃山區人間蒸發　看到他快報警

▲滷味槍擊案陷入膠著，槍手畫面曝光。（圖／民眾提供）

▲滷味槍擊案陷入膠著，槍手畫面首度曝光。（圖／民眾提供）

記者鄧木卿／台中報導

台中市潭子區經營滷味攤的36歲曾姓男子，24日晚上被41歲林姓凶嫌持槍朝頭部開3槍斃命後，林嫌逃往太平區黃竹山區，警方從25日開始每天動員5、60名警力和民間單位搜山，連續4天幾乎將整個黃竹山區都找過或空拍機拍過，仍無所獲，案情陷入膠著，現在槍手畫面首度曝光，民眾若有發現，請與警方連絡。

▲目擊者「聽到三聲槍響」滷味攤老闆爆頭倒地　槍手跳上BMW逃逸。（圖／記者許權毅攝）

▲目擊者「聽到三聲槍響」滷味攤老闆爆頭倒地，槍手跳上BMW逃逸。（圖／記者許權毅攝）

家在大里區的林嫌，熟悉黃竹山區地形，當晚開槍後開著BMW車子往太平區黃竹里產業道路逃逸，警方根據車行軌跡，一路跟到黃竹國小上方2公里處發現車子，人已不見，由於路口監視器都未看到林嫌往山下走，因此研判人還躲在山區。

警方每天出動5、60人，包括消防局、民間搜救單位，也有搜救犬、空拍機等連續4天搜山，黃竹山區地勢雖不高，住家也少，絕大多數種植果樹和林木，道路崎嶇不平，搜索困難，有員警還被虎頭蜂螫傷，人到不了的，空拍機也升空拍攝，至今毫無人影。

▲▼台中滷味攤老闆「遭3槍爆頭」，現場畫面。（圖／翻攝自記者爆料網）

▲滷味攤老闆遭3槍爆頭，倒在血泊中傷重身亡。（圖／翻攝自記者爆料網）

警方今天起決定修改偵辦方向，搜山交由當地的宏龍派出所和頭汴派出所負責，霹靂小組和消防局撤退，當地員警除持續訪查居民有無見到陌生人之外，也要聞聞有無屍臭味，擔心林嫌畏罪想不開。

另外，如果林嫌早已離開黃竹山區，跑路總得要費用，已密切鎖定親友是否有人接應離開，或是提供金錢讓林嫌跑路。

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