快訊／台中滷味攤老闆遭3槍爆頭不治　警曝2嫌犯案動機

記者陳俊宏、許權毅／綜合報導

台中市潭子區一名36歲滷味攤曾姓老闆，24日晚間遭人連開3槍「行刑式」爆頭，送醫搶救仍於今天（25日）凌晨2時許宣告不治。警方正鎖定兩名嫌犯追緝中。

經警方初步了解，犯嫌懷疑前妻與曾男有交往狀況，疑似因感情糾紛才犯下此案。警方將持續追查其中有無其他不法，並擴大溯源槍枝來源，依法究辦，絕對迅速將犯嫌逮捕歸案，以淨化本市治安。

▼滷味攤老闆遭槍擊，倒臥在血泊中。（圖／翻攝記者爆料網）

台中消防局24日晚間9時40分許接獲民眾通報，指稱潭子車站附近有人受重傷，消防員趕到後才發現曾男頭部中彈，倒臥在血泊中已無生命跡象，立刻將人送台中慈濟醫院急救，仍宣告不治。

警方初步了解，事發時為1名車手男子駕駛BMW到場，由另1名槍手男子下車向曾男連開3槍，行刑式槍擊頭部，2人隨即駕車闖紅燈，往市區方向逃逸。警方已成立專案小組，擴大調閱周邊監視器，並在太平區鎖定犯案車輛及對象，全力積極查緝中。

▼曾姓老闆曾在臉書PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照。（圖／翻攝當事人臉書）



據悉，曾男目前未婚，獨自經營滷味攤已經5年，平常會在臉書分享滷味攤的美食，也曾PO出與藝人澎恰恰、大甲鎮瀾宮董事長顏清標的合照，開玩笑說「連澎哥都說讚的滷味，您還不趕快來嚐鮮嗎？」

曾男家屬則透露，曾男背景單純，不曾與他人結怨，也沒任何財務糾紛，不清楚為何會被人開槍。