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14天195萬觀看！林襄OL裝「香汗8分片」太晃　各國網友暈了

網搜小組／鄺郁庭報導

本站日前報導《「啦啦隊女神」黑絲長腿太香！　熱舞一半「扣子爆開」網暈了》，樂天桃猿月中時舉辦「上班族趴」，啦啦隊成員都穿上白襯衫、黑短裙，內搭透膚黑絲襪、腳踩高跟鞋應援，讓粉絲嗨翻。就有球迷當時在YouTube上傳林襄的片段，結果14天以來，累積超過195萬次觀看數，網友都狂讚超暈。

▲▼ 。（圖／翻攝自YouTube／PETER 5）

▲林襄的應援片段累積超過195萬次觀看數。（圖／翻攝自YouTube／PETER 5）

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啦啦隊女神林襄有「爆乳版黃捷」的封號，甜美長相和火辣身材讓她擁有超過120萬追蹤數，人氣超高。她月中參加樂天桃猿「上班族趴」，貼身OL裝扮盡顯好身材，還似乎因為跳得太賣力，白襯衫胸前的鈕扣竟然爆開，讓現場球迷也看得血脈賁張。

就有球迷15日在YouTube上以「上班族趴 香汗淋漓 汗まみれ PART II！今天我是辦公室女孩～OL應援服合輯」為題，貼出林襄應援的合輯。有趣的是，該場球賽已經過去半個月，這段影片目前已經累積超過195萬次觀看，而且還在持續上漲中。

就有網友在底下大讚，「全程8分多鐘，沒講半句話，但底下留言都超和諧的，沒人批評」、「這段跳舞畫面，值得你錯過三支全壘打（誤）XD」、「長輩好暈～就沒停過」、「影片看完了，那麽今天我們的問題是，女孩身後在進行什麽體育項目」、「這是8分鐘的片還是8小時？」

除了台灣人，留言處還可以看到英、日、韓、越南文等各國語言，原來連國外網都忍不住點進影片朝聖，「視線移不開欸」、「也太『有彈性』了吧」、「現在就要出發去台灣」、「最喜歡台灣了」、「請嫁給我」、「台灣的女孩子太可愛了」、「已經10年沒去台灣了，想去台灣了」、「為想到用0.25倍速觀看的我敬一杯。」

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