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快訊／拜登與習近平通話「討論台灣」　會談持續2小時17分鐘

▲▼ 拜習會,習拜會／拜登於白宮與習近平展開視訊會談。（圖／路透）

▲美國總統拜登（Joe Biden）與中國國家主席習近平視訊通話。（示意圖／路透社）

記者趙蔡州／綜合報導

美國總統拜登（Joe Biden）28日晚間8點33分與中國國家主席習近平進行視訊通話，兩人通話持續2小時又17分鐘，通話於晚間10點50分結束，會議詳細內容待後續補充。

根據路透社報導，白宮發言人柯比（John Kirby）表示，拜習兩人28日晚間8點30分進行視訊通話，這也是自拜登總統上任以來，美中兩位領袖之間的第5次通話。

柯比說，這次通話很關鍵，總統希望確保與習近平之間保持溝通順暢，因為有必要這麼做，美中關係是全球及區域相當重要的雙邊關係之一，「有些議題我們可以與中國合作，但有些問題顯然存在摩擦和緊張」

柯比指出，拜習這次通話，討論的議程相當廣泛，除了兩國潛在合作領域外，也包含俄羅斯入侵烏克蘭，中國尚未對此予以譴責，中國在印太區域持續擴張影響力，以及最近持續升溫的台海議題。

柯比說，台海緊張情勢是會談議題之一，總統會重申美國的「一個中國」政策不變，強調美國不希望看到兩岸問題被片面解決，尤其是以武力解決。

美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）近期傳出將在8月訪問台灣，消息引起北京當局強烈反彈，外交部發言人趙立堅甚至警告，美國若堅持挑戰中國底線，產生的後果將由美國承擔，有鑑於俄烏戰爭，美方正在更加嚴肅看待這種威脅。

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