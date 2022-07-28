2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

#Russia The monkey attacked the girl on the street in Mytishchi, the prosecutor's office began checking.



The child was hospitalized in serious condition, RIA Novosti was told in the Moscow Region Ministry of Health. pic.twitter.com/vk8ZYay7zW — Freedom Truth Honor (@FreedomHonor666) July 21, 2022

記者閔文昱／綜合報導

猴子攻擊孩童的事件時有所聞，俄羅斯莫斯科近日就有一名2歲女童和朋友在戶外玩耍時，突然被一隻猴子攻擊，朋友見狀後紛紛嚇壞逃命，獨留女童被壓制在地。女童父母聞聲後趕緊前來營救，結果猴子不僅不肯鬆手，反而還試圖攻擊女童母親，所幸父親出面阻擋，才沒釀成更嚴重傷害。

根據英國《每日星報》報導，2歲女童寶蓮娜（Paulina）21日和朋友在戶外水池旁的梯子玩耍時，突然遭到一隻猴子抓狂攻擊。當時監視器畫面顯示，猴子趁著寶蓮娜落單後，不斷試圖將她擄走，而寶蓮娜則死命拉著梯子，只見雙方僵持不下，猴子索性將她撲倒並壓制在地。

▲俄羅斯發生一起猴子攻擊孩童事件。（圖／翻攝自推特／@FreedomHonor666，下同）

寶蓮娜的父母聽見聲響後立刻前來救援，母親先是將趴在地上的女兒一把拉起，但猴子仍不肯鬆手，一度被騰空甩起後才摔落地面，本以為能將猴子趕跑，不料猴子起身後仍持續尋找機會搶奪女童，甚至一度跳到母親身上攻擊，好在父親及時趕來並作勢腳踢才暫時阻擋，而母親也趁著這段空檔將受傷的寶蓮娜抱進屋內。

報導指出，寶蓮娜隨後被送往醫院，但因身上有多處撕裂傷，傷勢嚴重，目前仍未脫離險境。對此，當地警方也已介入調查，並稱猴子是附近一間私人動物園所飼養的母白頂白眉猴，疑似是趁著園方在換籠時逃脫，目前已將猴子捕獲，至於後續處置為何則未進一步透露。

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