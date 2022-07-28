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2歲童遭潑猴強擄重傷！爸媽拚死「拔河」救愛女　26秒驚險影曝光

記者閔文昱／綜合報導

猴子攻擊孩童的事件時有所聞，俄羅斯莫斯科近日就有一名2歲女童和朋友在戶外玩耍時，突然被一隻猴子攻擊，朋友見狀後紛紛嚇壞逃命，獨留女童被壓制在地。女童父母聞聲後趕緊前來營救，結果猴子不僅不肯鬆手，反而還試圖攻擊女童母親，所幸父親出面阻擋，才沒釀成更嚴重傷害。

根據英國《每日星報》報導，2歲女童寶蓮娜（Paulina）21日和朋友在戶外水池旁的梯子玩耍時，突然遭到一隻猴子抓狂攻擊。當時監視器畫面顯示，猴子趁著寶蓮娜落單後，不斷試圖將她擄走，而寶蓮娜則死命拉著梯子，只見雙方僵持不下，猴子索性將她撲倒並壓制在地。

▲俄羅斯發生一起猴子攻擊孩童事件。（圖／翻攝自推特）

▲俄羅斯發生一起猴子攻擊孩童事件。（圖／翻攝自推特／@FreedomHonor666，下同）

寶蓮娜的父母聽見聲響後立刻前來救援，母親先是將趴在地上的女兒一把拉起，但猴子仍不肯鬆手，一度被騰空甩起後才摔落地面，本以為能將猴子趕跑，不料猴子起身後仍持續尋找機會搶奪女童，甚至一度跳到母親身上攻擊，好在父親及時趕來並作勢腳踢才暫時阻擋，而母親也趁著這段空檔將受傷的寶蓮娜抱進屋內。

▲俄羅斯發生一起猴子攻擊孩童事件。（圖／翻攝自推特）

報導指出，寶蓮娜隨後被送往醫院，但因身上有多處撕裂傷，傷勢嚴重，目前仍未脫離險境。對此，當地警方也已介入調查，並稱猴子是附近一間私人動物園所飼養的母白頂白眉猴，疑似是趁著園方在換籠時逃脫，目前已將猴子捕獲，至於後續處置為何則未進一步透露。

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