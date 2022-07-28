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大陸 大陸焦點 特派現場

美軍指控機艦遭攔截頻率增加　陸國防部：美國先侵權挑釁

國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自中華人民共和國國防部）

▲國防部新聞發言人吳謙。（圖／翻攝自中華人民共和國國防部）

記者任以芳／綜合報導

美軍參聯會主席馬克·亞歷山大·麥利（Mark Alexander Milley）指出中國軍隊過去五年「更加咄咄逼人」，中國飛機、軍艦對美及其夥伴進行攔截的頻率不斷上升。大陸國防部發言人吳謙今（28日）回應，其根源在於美方在中國海空域長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾和侵權挑釁行動。

美軍參聯會主席麥利稱，中國解放軍在過去五年中變得「更咄咄逼人和具有危險性」，並且指出中國飛機、艦船海上攔截的問題。

麥利表示，中國飛機和艦船在太平洋地區對美國及其在內的夥伴的軍事力量進行攔截的次數明顯增加，這些夥伴包括加拿大、澳洲、日本、菲律賓和越南。「不安全互動」次數也以相似的比例增加。

針對美軍指控，吳謙回應，對於美方的一些表態，中方聽其言，更會觀其行。美方一些人抱守錯誤對華認知，執意對華全方位遏製打壓，中方決不會聽之任之，理所當然予以堅決反制。

▲▼美軍參謀首長聯席會議主席麥利（Mark Milley）。（圖／路透）

▲美軍參謀首長聯席會議主席麥利稱，中國軍隊過去五年「更加咄咄逼人」。（圖／路透）

談及海空軍事安全問題，吳謙強調，「其根源在於美方在中國當面海空域長時間、大範圍、高強度的抵近偵察滋擾和針對性極強的軍事演訓等侵權挑釁行動。」

吳謙進一步說，中方對此堅決反對，並採取有理有力、安全專業的措施予以堅決應對。我們要求美方停止侵權挑釁，對一線兵力嚴加管束，杜絕意外事件發生。

他再指出，散布所謂「中國軍事威脅論」，是美方一些人長期以來的慣用伎倆。一是通過炒作威脅為自身軍力發展找借口，二是抹黑中國形象服務其對華遏製打壓的戰略目的。對此，中方堅決反對。「一切造謠者只有一個結局，那就是徹底的破產。」

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