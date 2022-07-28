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【廣編】週末人潮熱情湧現　ATT 4 FUN穩坐今夏信義商圈最有人氣的百貨

▲▼att 4 fun,信義區商圈,原子少年 。（圖／att 4 fun提供）

▲天王星表演當天粉絲擠爆ATT現場。

圖、文／ATT 4 FUN提供

ATT 4 FUN於7月15日展開信義區史上最長的音樂節活動！集結七大類型表演團體，也特別邀請到當紅選秀節目《原子少年》中五大行星接力開唱，為信義商圈注入滿滿的活力能量！

活動迄今2週，每週五六日現場人潮突破千人，相較於上個月或去年同期人流數都明顯成長，單日成長更高達80%。攜手超過30家品牌，尤以主題餐廳及飲品的業績提昇20%表現最為亮眼。

ATT表示因為音樂活動及多元表演的安排下，吸引了較以往更年輕的Z世代及熱愛音樂的上班族的消費客群。即使是酷暑38度的高溫下，街舞比賽仍超過100組共150位熱愛跳舞的年輕舞者參賽。

未來二週，除了有原子少年金星及地球登場獻唱、HRC KIDS舞鬥大會，更有與韓國知名經紀公司二地連線的聯合徵選會，海選超過400人報名。全館加碼送消費滿1000元，送撈王或辛巴適麻辣鍋100元折價券(2擇1)、滿1500元送海底撈菜品券，再拿抽獎券有機會抽中饗食天堂平日午茶券／義米蘭餐券／繼光香香雞中份炸雞券。加入ATT APP立即送2000點，還可拿100元生日券，精彩好禮拿不完。

完整節目表：https://reurl.cc/9GlzDO

更多優惠詳情：https://reurl.cc/QLMpVZ

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