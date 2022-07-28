跟綠色說再見！　雪碧將全面改成「透明瓶身」　背後原因曝光

▲雪碧即將全面更換為透明瓶身。（圖／翻攝自可口可樂官網）

實習記者殷稚雅／綜合報導

沁涼的雪碧是許多人消暑必備的飲料，它綠色的瓶身更深植每個人的回憶之中。不過近日可口可樂公司宣布，將全面換掉雪碧已維持逾60年的綠色瓶身，以響應環保、愛護地球。

根據《CNN》報導，可口可樂公司於28日表示，從8月1日起為了環保，雪碧將從原先的綠色瓶身全面改為透明瓶身，因為目前製造的綠色塑膠瓶內，含有綠色聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET），是無法再重新利用於新瓶子內的添加劑。塑膠公司R3CYCLE執行長Julian Ochoa就表示，「瓶子換新之後，進行回收時，雪碧透明的PET包裝能夠重新製成寶特瓶，進而推動塑料的循環經濟」。

可口可樂公司表示，雪碧瓶裝上的標誌與包裝將重新經過設計與改良，旨在提供「全世界更加一致的外觀和聲音」，但也強調消費者們習以為常的綠色色調仍會續用於雪碧的標籤上。

作為全球碳酸飲料龍頭的可口可樂公司，過去經常因為製造過多破壞環境的塑膠垃圾而受到批評。2018年該公司便宣佈了「沒有浪費的世界」（World without Waste）計畫，最終目標是到2030年要能夠回收利用每一個賣出去的寶特瓶或鋁罐。