國中學歷當密醫！幫病患補牙裝假牙　彰化男判刑7月沒收2548萬

▲彰化埤頭鄉楊男無照幫人補牙犯醫師法被判刑。（圖／翻攝自Google Map.）

記者唐詠絮／彰化報導

埤頭鄉1名楊姓男子(58歲)有輕度身心障礙，國中畢業，卻從事齒模製造，未取得牙醫執照，竟在當地懸掛招牌執業，違法幫民眾裝置假牙、填補蛀牙、根管治療等等，被檢方依涉犯醫師法非法執行醫療業務罪嫌起訴。彰化地院審結，楊男經3度被查獲，判處有期徒刑7個月，沒收犯罪所得2548萬餘元。

依據起訴書內容指出，楊男從事齒模製造，未取得牙醫師資格，曾於1998年2月至5月28日2度在埤頭鄉溪林路住處懸掛「永全」招牌執業，獲緩刑確定。

未料楊男又於2016、2017年間陸續在廟前路一棟透天厝前再度掛起招牌，購入牙科治療椅、診療器械及相關藥物，還貼有營業時間告示，為求診患者裝置假牙、洗牙、填補蛀牙、根管治療等等並收取費用，今年3月，彰化縣衛生局人員接獲民眾檢舉會同員警前往現場稽查，當場查獲楊男在幫民眾看牙，彰化地檢署依違反醫師法起訴楊男。

法官認為，楊男未能從2前案中記取教訓，法治觀念實屬薄弱，且被告擅自執行醫療業務期間非短，飯後雖坦承其刑但對於犯罪實際所得閃爍其辭，認為楊男涉犯醫師法非法執行醫療業務罪，處有期徒刑7個月，另從楊男住處扣得的8年帳冊，查出不法所得高達2548萬9200元，也全部沒收，全案可上訴。