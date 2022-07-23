現代風格與圓弧天花板優雅相乘　打造安定身心解憂牙醫診所

文／時尚家居

本案擁有在診所空間難得見到的七米高，設計師掌握了高度的優勢，並利用牆邊的間接光，降低日後維修燈具、換燈管會產生的難度，反而營造相當特別的氛圍。加上善用高度與比例製造的拱形，與燈光兩相配合，締造了靜謐且沈穩的視覺效果，讓等候看病的患者得以舒緩緊張情緒。

發散拱形 凝聚藝術層次效果



善用高度的優勢，設計師使用了拱型的元素為基底，安置在窗、門、通道的位置，精心推敲思量的比例，在明亮又安靜的空間中，彰顯出莊嚴神聖的藝術感。弧形的天花板，以及雙拱造型的櫃檯背牆，以二分之一的比例發散開來，設計師在視覺比例以及燈光明暗上的拿捏與安排，既精準又適切，表現出多層次的藝術效果。考量整體高度，在規劃照明時，刻意將天花留白，不設燈具，除了避免日後維修、換燈管的困擾，也利用光帶與間接光，形成不同凡響的效果。

未開燈時，候診空間簡樸安靜如莊嚴的小教堂般，充滿靜謐氛圍；開燈後，沿著拱型側邊的環帶燈光，以及牆面上的間接照明，在增添明亮感的同時，更打造了雙重層次的視覺效果，放大整個空間感，稍稍上揚的櫃檯弧度，象徵了步步高升的好寓意，帶動業績蒸蒸日上的好兆頭。

援引自然光 保留光線兼顧看診隱私



位於一樓，且樓高充足，落地窗引進了大量自然光，利用透光不透明的方式修飾玻璃窗，在保留光線的前提下遮蔽外來視線，提供診間隱私，並形成自然的診所看板，吸引路過眼光，達到宣傳效果。候診室牆面選用了藝術塗料，特殊暈染的觸感及質感，提升整體藝術感，天花與壁面兩種色彩，搭配拱形線條與光帶，營造更多元層次的視覺效果，拱門上方的青色，呼應了診所的標準視覺，也替空間增添活潑與活力的清新。病例電子化，讓櫃檯的設計可以顯得更簡約、清爽，診療空間的規劃舒適大方，以壁紙延續整體風格，讓看診也能在輕鬆無壓的祥和環境下進行，舒適且放鬆。

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