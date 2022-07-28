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瘋砍女友60刀奪命狡辯「義憤殺人」　家暴男謊言被戳破二審判無期

▲▼法院,法槌,判決。（圖／取自免費圖庫pexels）

▲林男連揮60刀殺害女友狡辯「義憤殺人」，法官不採納。（示意圖／取自免費圖庫pexels）

記者黃哲民／台北報導

新竹縣男子林璟暉對同居女友家暴動粗，無視女方已取得法院保護令，仍連日撥打上百通電話騷擾女方，2020年8月更帶刀至女方工作地點談判，見女方無意復合，林男涉連揮60刀當場殺害女方，他自殘獲救竟推稱女方揚言對他家人不利，所以他吞了170顆安眠藥而「義憤殺人」，高院不採信，今仍依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身。

本案一審指林男犯罪手段殘酷無情、罔顧人性，到案一再狡辯，更卸責給已死去的被害人，但審酌林男國小拿過議長獎等成長背景、曾任電子公司助理工程師等工作經驗，以及與被害人交往過程，心理衡鑑顯示林男抗壓性低、常有負面想法等因素，認定林男罪不及死，依殺人罪判他無期徒刑、褫奪公權終身，高院今重新認定案情，仍判林男免死，可上訴。

判決指出，林男（47歲，在押）2017年在國小擔任保全員，認識來上補校的女方，女方是印尼華僑、來台在泰式按摩店工作，2人聊天投機、進而交往，林男的妻子2016年拋下2人所生幼子，離家到對岸就失聯至今，林男名義上雖有婚姻關係但實為單身，因此和女方在新竹湖口同居。

不過女方不堪常遭林男持刀恐嚇更毆打成傷，2020年6月2人發生爭吵衝突後，女方聲請法院核發暫時保護令並搬家躲避，林男不肯罷休，持續多日每天打上百通電話騷擾女方，同年8月6日凌晨0點多，他再度狂打電話轟炸女方直到隔天（7日）上午9點多，女方始終沒退讓同意復合。

林男盛怒之下，當天（7日）帶刀藏身前往女方工作的泰式按摩店談判，懇求女方跟他回家被拒，涉亮刀朝女方頭頸、胸腹、手腳等處亂刺一通，女方奮力掙扎但身中60刀，傷及心肺等內臟，當場倒臥血泊不治，林男見狀刺胸自戕，被趕來的警員送醫保住一命，傷勢穩定後隨即被拘提到案羈押。

林男否認預謀殺人，辯稱在店內談判時，女方揚言要殺他在台中的母親與兒子，他當天原本打算若女方拒絕復合，就要在對方面前自殺，聽了女方此言刺激，想起女方以前也說過同樣的話，他因而「義憤殺人」。殺人罪法定刑為死刑、無期徒刑或10年以上徒刑，義憤殺人罪法定刑為7年以下徒刑，但法律對「義憤」有明確定義。

林男還聲稱行兇前1晚，在家吃下170多顆安眠藥想自殺但沒成功，事發時藥效還沒退，因此他行兇時處於意識不清狀態，發現女方流血倒地，他才會刺胸自殺。

法官查明被害人遇害前聲請保護令，描述林男家暴言行，包括對被害人嗆聲「要死大家一起死」、「滾回去印尼，不會放過妳」等語，又恐嚇女方不准到按摩店，「有膽開看看，我在店裡等著妳」，女方不僅遭林男打傷，逃家請朋友出面商談和解也被林男拒絕，女方顯然才是弱勢被害人，林男帶刀談判，更有預謀殺人意圖。

此外，林男聲稱事發前吃安眠藥又在家燒炭，發現自己沒死，昏昏沉沉騎機車去找女方，當時走路跌跌撞撞、已沒什麼意識，不記得怎麼到達現場的，但法官依照醫院急救時抽血檢驗結果拆穿林男，指他事前頂多吃10顆安眠藥，且經過1晚代謝，加上他還能整晚不停打電話騷擾女方，顯然並無他辯稱的意識不清狀況，因此沒採納林男請求減刑的精神抗辯。

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