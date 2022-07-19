撩妹碰壁翻臉...13刀刺死正義哥　艋舺男關鍵1分鐘自首獲減刑

▲趙男在艋舺公園持剪刀猛刺蔡男，一旁街友對傷者狂喊：別睡著。（資料照／記者邱中岳翻攝）

記者黃哲民／台北報導

北市男子趙志仁去年在萬華區艋舺公園搭訕陌生女子被拒，竟推倒對方出氣，並跟上前勸阻的1位蔡姓男子吵架，當眾遭蔡男推倒又被對方拿酒瓶敲頭，趙男抓狂持利剪涉將蔡男臀腿刺出13個洞，導致蔡男大出血不治，趙男跑去警局，比通報時間早了1分鐘而取得自首減刑資格，他辯稱只想教訓對方，台北地院審理後，仍依殺人等罪判刑12年4月，可上訴。

判決指出，本案發生於去年（2021年）11月12日，在工地當臨時工的趙男（49歲，在押），當晚8點多在艋舺公園與多人喝酒時，突然拉住一旁1位陌生女子想攀談，但被對方拒絕，趙男竟蠻橫推倒對方，蔡男見狀插手勸阻，趙男亮出1把水果刀嗆聲，圍觀眾人及時制止，拉開2人並取走趙男的刀子。

趙男不服氣，找蔡男推擠反被蔡男推倒，為了扳回顏面，趙男跑到附近1家賣場買2把利剪折返，趁隙刺傷蔡男臀部流血，蔡男疼得起身繞圈子，嘴裡說不要緊、不必去看醫生，見趙男再度被眾人奪刀壓制，蔡男憤而拿啤酒瓶敲趙男腦袋回敬。

▲趙男（中）不甘當眾沒面子，兩度到附近賣場買剪刀折返現場行兇。（資料照／記者邱中岳翻攝）

趙男暴怒，掙脫後又去買2把利剪折返，這次朝著蔡男腰部以下毫不留情猛戳，甚至整支剪刀的刀刃都插入蔡男體內，旁人全嚇壞、不敢靠近，蔡男負傷推不開趙男，最後臉色發白不支倒地、躺在血泊中。趙男趁眾人報警叫救護車之際，逕自到附近派出所自首，比派出所警員接獲通報的時間早了1分鐘。

蔡男因左右大腿與臀部共被趙男用利剪刺傷至少13個洞，造成大出血而缺氧休克，送醫緊急動手術搶救仍不幸喪命。趙男到案被羈押至今，始終否認意圖殺害蔡男，辯稱只想教訓對方，也沒攻擊對方要害，不知這樣會出人命。

法官指多位證人證詞顯示，趙男第2次拿利剪攻擊蔡男時，不但越刺越狂，「插進去又抽回來」，而且幾乎沒停手，可見趙男被蔡男用酒瓶敲頭、盛怒起殺機，若僅想教訓對方，輕輕劃傷就可，況且趙男有持剪刀傷人被判刑前科，更因犯下傷害等罪，去年1月底才出獄。

法官批趙男僅因細故就殺人，手段兇殘，且不但不認罪，還推稱蔡男先挑釁，可見趙男毫無反思內省、態度不佳，雖符合自首減刑條件，仍依殺人罪判他12年徒刑、褫奪公權6年，趙男本案另因揮舞剪刀而刺傷企圖勸架的陳姓男子手臂，被依傷害罪判刑4月，得易科罰金12萬元，全案可上訴。