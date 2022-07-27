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疫情趨緩！假日景點大量人車湧入南投　台16線周六禁行砂石車

▲台16線水里路段前年12月曾因天雨路滑，奪走交通隊警官生命，南投縣警局因此前往複勘路面。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

▲台16線水里路段前年12月曾因天雨路滑，奪走交通隊警官生命，南投縣警局因此前往複勘路面。（圖／資料照片，記者高堂堯翻攝）

記者高堂堯／南投報導

為配合水利署第四河川局及縣府辦理之河川疏濬作業，提高疏濬效率，南投縣政府於110年11月底開放台16線每週六通行砂石車；但有鑑於近期因疫情趨緩、遊客大幅增加，假日各旅遊景點復現交通壅塞情形，縣府決定即日起周六停止台16線開放砂石車通行，警察局等相關單位將持續加強取締違規砂石車，確保縣民及遊客用路安全。

台16線為國道3號通往集集、水里、信義乃至日月潭等風景區的要道，縣府表示，南投縣砂石公會於去年8月17日提案申請開放台16線週六通行，為加速疏濬土石之去化、增加土石標售收入，挹注縣內國中小營養午餐需求，經邀集相關單位勘查並提報南投縣道路交通安全聯席會報審查通過後，自11月27日起試行3個月。

該公會在今年3月28日申請續辦，縣府基於前次放開期間本路段砂石車無明顯事故，並在台16線裝設監視系統、相關錄影畫面提供執法單位取締，且砂石公會亦公開承諾會加強約束砂石車司機及砂石業者，經南投縣道路交通安全聯席會報審查通過。

縣府工務處表示，該路段監視設備已於今年6月29日完成設置，縣府原公告自7月2日起再試行開放砂石車通行3個月；但考量目前國內疫情趨緩，大量遊客湧入南投縣內，尤其假日熱門景區更常出現交通壅塞情形，因此縣府決定即日起停止開放砂石車周六行駛台16線，平日警察局亦將持續加強取締違規，維護縣民及遊客交通安全。

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