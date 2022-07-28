黃帝穎列「林智堅、李眉蓁論文案3大不同」　駁迴力鏢打臉說

記者陶本和／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅論文議題延燒，而近日有網友翻出2年前李眉蓁代表國民黨參選高雄市長補選時的論文風波，指稱律師黃帝穎當時的評論如今成為迴力鏢。對此，黃帝穎日前在臉書已用圖表列出林智堅的論文案，與李眉蓁有三大不同。

▲林智堅、李眉蓁都陷入論文風波。（圖／合成圖）



過去在李眉蓁論文風波時，黃帝穎當時表示，李眉蓁在記者會上無力解釋，只好扯總統議長來轉移焦點，「論文抄襲不只有學術倫理問題，更有違反著作權法的民刑事責任」，更點出她恐面臨碩士學位被撤銷、最重三年徒刑、遭判賠的下場，還貼出其他論文抄襲的判決案例。

近日，有網友翻出兩年前黃帝穎的此番談話，嘲諷是自己打自己耳光、迴力鏢又打到自己人等。不過，黃帝穎26日已透過臉書反駁，強調網路帳號帶風向，拿他過去對李眉蓁論文抄襲的法律評論，批評他對林智堅論文雙標。

黃帝穎強調，兩人的論文事實根本不一樣，當然評論不同，沒有雙標。他說，只要不刻意混淆或把腦袋糊成一團，看清楚事實及證據，就能知道林智堅的台大論文與李眉蓁根本不同。

此外，黃帝穎也製作圖表對比林智堅與李眉蓁的不同之處。首先，在證據方面，林智堅公證書證明2016年2月1日，他的論文被指涉抄襲部分為最早存在，足認原創，並無抄襲，而李眉蓁則沒有證據。

其次，在人證方面，黃帝穎指出，林智堅的指導教授有聲明林智堅沒有抄襲，而李眉蓁沒有；最後，在結論方面，他強調林智堅並沒有抄襲，而李眉蓁有抄襲違反著作權法，並點出台灣橋頭地方檢察署檢察官起訴書110年度偵字第6042號對李眉蓁提起公訴。

▼律師黃帝穎列出林智堅、李眉蓁論文案3大不同之處。（圖／黃帝穎臉書）

