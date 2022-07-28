優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

▲人類免疫缺乏病毒（HIV病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃哲民／台北報導

馮姓男子明知自己感染HIV（人類免疫缺乏病毒）並持續治療，卻在2017年邀吳姓男同志到北市家裡無套口交，共度3天歡愉後，吳男得知馮男病情，嚇得趕緊去做檢驗，幸好都呈陰性反應，馮男認錯，一審被依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》判刑1年5月，二審與更一審認定雙方從事「無射精口交行為」，無感染風險，均改判馮男無罪，最高法院今駁回上訴，馮男無罪確定。

馮男擁有碩士學歷，曾在北市的明星國小任教，他2003年6月間就確知自己是HIV感染者，因長期服藥控制，沒出現後天免疫缺乏症候群（Acquired Immune Deficiency Syndrome，簡稱AIDS，即愛滋病），本案他被控隱瞞病情，2017年5月間連續3天，在家和吳姓男同志沒戴套相互口交。

▲醫學研究人員進行HIV病毒與愛滋病研究。（圖／CFP）

由於馮男在2人性愛過程中，提供毒品安非他命給吳男吸食助性，吳男事後到警局自首吸毒，帶警方到馮男住處查獲毒品，馮男另案被依轉讓禁藥罪判刑9月定讞。馮男因吸毒等醜聞丟了教職，還一度因案被羈押，目前靠每月收租1萬餘元為生。

但在毒品案中，吳男得知馮男是HIV感染者，嚇得趕緊去醫院做檢查，幸好反覆確認都呈陰性反應，檢方因而起訴馮男本案涉犯《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》。

馮男到案認錯，一審指馮男被起訴犯行包括無套「肛交」，但馮男與吳男各說各話，此部分欠缺證據，所以僅論究無套「口交」行為，仍屬於防治愛滋病所宣導避免的「危險性行為」，有可能未經隔絕器官黏膜而直接接觸導致感染。

一審認為馮男雖隱瞞病情，但合意約砲行為並沒使用暴力手段，有情堪憫恕得以減刑之處，加上吳男沒被確診感染HIV，馮男的舉動符合未遂犯減刑規定，因此將馮男所犯隱瞞感染而與他人進行危險性行為致傳染於人罪，輕判1年5月徒刑，此罪法定刑可判5年以上、12年以下徒刑。

但上訴後，法官認為馮男和吳男從事「無射精口交行為」，即使雙方都沒戴套防護，但依國內外醫學研究資料顯示，沒有射精的口交行為，「傳染HIV病毒的機率為零」，且馮男長期服藥治療，體內病毒量已經低到可能測不到，而醫學文獻指出「測不到HIV病毒就不具備傳染力」。

二審因此認定馮男本案與吳男的無套口交，不構成「危險性行為」而有傳染HIV病毒之虞，改判馮男無罪，經最高院發回更審，更一審仍採二審相同見解，判馮男無罪，檢方再度上訴，今被最高院駁回，馮男無罪確定。