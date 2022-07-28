　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

▲▼ 人類免疫缺陷病毒（HIV，愛滋病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

▲人類免疫缺乏病毒（HIV病毒）。（圖／達志影像／美聯社）

記者黃哲民／台北報導

馮姓男子明知自己感染HIV（人類免疫缺乏病毒）並持續治療，卻在2017年邀吳姓男同志到北市家裡無套口交，共度3天歡愉後，吳男得知馮男病情，嚇得趕緊去做檢驗，幸好都呈陰性反應，馮男認錯，一審被依《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》判刑1年5月，二審與更一審認定雙方從事「無射精口交行為」，無感染風險，均改判馮男無罪，最高法院今駁回上訴，馮男無罪確定。

馮男擁有碩士學歷，曾在北市的明星國小任教，他2003年6月間就確知自己是HIV感染者，因長期服藥控制，沒出現後天免疫缺乏症候群（Acquired Immune Deficiency Syndrome，簡稱AIDS，即愛滋病），本案他被控隱瞞病情，2017年5月間連續3天，在家和吳姓男同志沒戴套相互口交。

▲▼愛滋病。（圖／CFP）

▲醫學研究人員進行HIV病毒與愛滋病研究。（圖／CFP）

由於馮男在2人性愛過程中，提供毒品安非他命給吳男吸食助性，吳男事後到警局自首吸毒，帶警方到馮男住處查獲毒品，馮男另案被依轉讓禁藥罪判刑9月定讞。馮男因吸毒等醜聞丟了教職，還一度因案被羈押，目前靠每月收租1萬餘元為生。

但在毒品案中，吳男得知馮男是HIV感染者，嚇得趕緊去醫院做檢查，幸好反覆確認都呈陰性反應，檢方因而起訴馮男本案涉犯《人類免疫缺乏病毒傳染防治及感染者權益保障條例》。

馮男到案認錯，一審指馮男被起訴犯行包括無套「肛交」，但馮男與吳男各說各話，此部分欠缺證據，所以僅論究無套「口交」行為，仍屬於防治愛滋病所宣導避免的「危險性行為」，有可能未經隔絕器官黏膜而直接接觸導致感染。

一審認為馮男雖隱瞞病情，但合意約砲行為並沒使用暴力手段，有情堪憫恕得以減刑之處，加上吳男沒被確診感染HIV，馮男的舉動符合未遂犯減刑規定，因此將馮男所犯隱瞞感染而與他人進行危險性行為致傳染於人罪，輕判1年5月徒刑，此罪法定刑可判5年以上、12年以下徒刑。

但上訴後，法官認為馮男和吳男從事「無射精口交行為」，即使雙方都沒戴套防護，但依國內外醫學研究資料顯示，沒有射精的口交行為，「傳染HIV病毒的機率為零」，且馮男長期服藥治療，體內病毒量已經低到可能測不到，而醫學文獻指出「測不到HIV病毒就不具備傳染力」。

二審因此認定馮男本案與吳男的無套口交，不構成「危險性行為」而有傳染HIV病毒之虞，改判馮男無罪，經最高院發回更審，更一審仍採二審相同見解，判馮男無罪，檢方再度上訴，今被最高院駁回，馮男無罪確定。

►餐桌可折疊還有3種功能！原價破萬元下殺7480元太超值　讓小宅生活更美好

ET快訊
育兒津貼加碼到5千！　8月新制一次看
41歲張嘉郡生了！　試管多次「迎來小虎妹」
LIVE／論文門到底誰抄誰?　林智堅、余正煌說法各有貓膩
太熱！車主買油「沒蓋緊」灑出來　小貨車燒成火球
即時民調／林智堅論文、棒球場夾擊　民進黨要「換堅」嗎？
14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」！　鬼月前震撼教育畫面曝
明天鬼門開！4星座財運超旺　天秤可換工作了

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

恭喜！45歲海芬「宣布懷孕」秀超音波照　曾說「兩年內一定要生」做到了

交往韓團偶像被說假！小S班底：冰山一角　「健志看上她哪裡？」...女友甜蜜回應

天氣熱萌喵被爸剃毛！ 背上長角化身「貓吉拉」

《魷魚遊戲》反派許成泰是太妍粉絲　要求「不坐旁邊」害羞握手狂發抖XD

餐桌上驚見「肥短萌手」披薩怪客！　牠狂撈撈不到...網笑翻：手太短啦XD

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

「輕鬆賺錢、工時彈性」假的啦！4人求職遭拘禁　慘淪人頭帳戶

選前大掃黑！桃警查獲不良幫派、檢肅治平35人到案

優質男師HIV帶原約毒砲丟教職　無套口交「沒射」逆轉無罪確定

聯發科工程師猝死寒舍艾美　飯店9人被控延誤就醫結果出爐

粗心駕駛買柴油沒蓋緊...一路灑　高溫直接把小貨車燒成火球

2022世界警消運動會　雲林勇消陳嘉弘硬舉265kg破大會紀錄

比特犬連咬兄弟檔！富飼主賴帳：不是我的狗　這一咬賠37萬

快訊／中油「第2號」貪官被起訴　前勞工董事陳枝章涉收黑錢　

台東14酒駕犯「洗冰櫃解剖室」　鬼月前震撼教育盼尊重生命

趙少康判林智堅「已是死棋」　轟民進黨：怎麼有臉談迴避？

惡獄警收錢故意開門　放男囚進女子監獄「極樂2小時」28女受害

高鐵攜手林務局「高鐵x阿里山林鐵之旅」　探訪山林秘境2500元起

台啤英熊隊史首位新秀是他　「台藝戰神」曹薰襄加盟

天母狼醫正面曝！強拉女工讀生手摸他下體　還扯：學姐都給抱

快訊／邊境管制措施再鬆綁？　政院：每周4萬人可滿足需要

花了近9小時！焊軌車出軌搶通了　7100人遭延誤！退費規定曝

陳時中新書推崇林彪　蔣萬安酸：要組「中共台北隊」嗎？

新竹棒球場又傳爭議　時代力量爆：560萬開幕標案由國小「代辦」

《禹英禑》收視破紀錄　女主最愛的「鯨魚」是地球的大禮物　

社會熱門新聞

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

高雄「鼠窩」斷水電10年　里長曝奇葩事

赴柬緬打工台人90%失蹤　慘遭電擊性侵恐嚇割器官

快訊／台東鹿野熱氣球場地起火！6攤販「全面燃燒」剩支架

老司機載高中妹硬闖萬安管制　結局神展開

腥夫自讚「威猛先生」！床戰鄰居太太還送房

人夫外遇生子瞞10年　友見1幕倒戈

拆引路布條害死新手背工？專家打臉：真正魔人是他們

百萬名車保養完離開　迴轉秒遭無照男撞爛

北市勞動局長涉貪　移送北檢：要報加班費

即／疑包庇私娼寮　屏東3現任、退休警遭聲押

18歲女騎士爆頭慘死！混凝土車奪命

台鐵宜蘭站傳死傷　司機員遭撞命危

北市勞動局長涉貪　20萬交保

更多熱門

相關新聞

全球首例！紐約愛滋病患成功換心

全球首例！紐約愛滋病患成功換心

美國紐約一所醫學中心完成史上首例「愛滋病患心臟移植」手術，且該名60多歲女性病患同時進行心臟與腎臟移植，目前恢復狀況良好，讓負責的醫療團隊大讚，「這項手術是器官捐獻史上的重要里程碑。」

鐵飯碗男同志網獵青春肉體　判19年8月

鐵飯碗男同志網獵青春肉體　判19年8月

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

為夫懷孕驚見他同性戀又染愛滋！　家屬批：還是處女

他花3萬買「愛滋血」閃兵　從未就醫露餡被逮

他花3萬買「愛滋血」閃兵　從未就醫露餡被逮

俄烏戰爭與人道災難危機

俄烏戰爭與人道災難危機

關鍵字：

危險性行為男同志HIV愛滋病

讀者迴響

熱門新聞

第一次去台灣診所看病　烏克蘭妹：整個無言

本土劇女星翻垃圾桶「撿吃剩便當」

健身房淋浴間傳「嘿咻聲」！員工2動作　下場曝

清大鵝鑾鼻公園考古 挖出約4000年前文資

即／聯準會宣布升息3碼

太喜歡去宜蘭玩！先生「1提議」一票驚勸退

Netflix八月上架神作！粉絲淚推：等10年了

怪手如何上大樓屋頂？「真相」曝光

林智堅律師2年前狠批李眉蓁論文案　雙標全打臉

坐火車踢到椅背　前座萌貓轉頭怒視

桑達今將生成！　全台防「大量雨勢」時間曝

媽老要錢　女兒菜刀插母背還錄影

台灣進入VoLTE時代　8月起全面免月租

論文錯字來自這裡！　余正煌解答了

10年相親100次全被打槍！34歲男怨女性太現實

更多

最夯影音

更多
少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根

少時隔13年見《Hello Baby》景山飆淚　視訊SHINee珉豪…他秒認出佑根
越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

越南「猛男美睫」超養眼　手藝輕巧還有熱舞時間

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

市價1億！燒燬70公斤毒品　新北警：若流出可供25萬人

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

狂粉？隨機考周杰倫歌曲　他一聽前奏秒答連對10題

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

單車男不聽勸堅持過馬路　無視萬安警報恐被罰15萬

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG直擊！企業顯學讓你秒懂

ESG帶你創造正向影響力!多元企業ESG大小事，告訴你永續經營真正意義，讓愛發揚光大

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面