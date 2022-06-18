為夫懷龍鳳胎...驚覺他同性戀又染愛滋！　家屬怒批：死前都是處女

▲台南一名吳姓女子和丈夫結婚後，卻發現老公是同性戀還患有愛滋，吳女還透過人工生殖，懷上一對龍鳳胎。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫Pixabay）



記者林冠吟／台南報導

台南一名吳姓女子2018年和丈夫阿宏（化名）結婚，熟知，吳女婚後卻發現丈夫不但是同性戀，還患有愛滋病，丈夫僅因有傳宗接代需求，就和她結婚生子，更透過人工生殖懷了一對龍鳳胎，但直至吳女去年罹癌病逝，2人完全沒有發生過關係。吳女死後，阿宏更還領走其100多萬元勞保給付與保險金，讓吳女家屬氣得怒對阿宏提告。台南地院審理後，認定詐婚部分不成立，但判阿宏須返還領取吳女勞保、保險等不當得利共130萬餘元。

吳女的家屬表示，吳女生前為資深會計，經由相親認識阿宏後，2人在2018年6月結為連理。但家屬也怒控，2人結婚後，吳女卻發現阿宏為同性戀者，並患有愛滋病，怒批阿宏根本就是因為父母有傳宗接代願望，才會和吳女結婚，而對吳女隱瞞自己是同性戀還是愛滋病患者一事。

家屬還指出，事後阿宏更透過人工受孕，和吳女懷了一對龍鳳胎，但2人婚後半年，阿宏卻不斷以心裡創傷、心理障礙等因素，拒絕和吳女圓房；直到吳女偶然發現被阿宏刻意藏匿的藥袋，因此打電話向醫院詢問，確認藥袋內的藥物就是治療愛滋病等藥物，故而詢問阿宏是不是同性戀、患有愛滋病？但都被阿宏堅決否認，因而作罷。

家屬也透露，儘管如此，但懷疑的種子早已在吳女心裡種下，加上阿宏常隱匿或謊報行蹤，讓吳女也懷疑阿宏在2人婚姻關係持續期間與其他「男人」通姦，事後此事也被阿宏親口證實。而整起事件會曝光，還是去年5月，當時吳女正懷孕4月有餘，因咳嗽不止，前往醫院檢查，卻驚覺已罹患肺腺癌末期，在絕望中才和家人透露此事。

而去年6月，吳女就不幸罹癌病逝。吳女入殮時，阿宏也當著吳女父親的面下跪，和吳父道歉表示，「對不起，沒有照顧好她，以後會代替她來照顧兩老，至於勞保所給付之金額，扣除相關債務後，會全數交給兩老養老之用」，但阿宏拿到錢後，卻向法院聲請拋棄繼承，不但拒絕償還吳女債務，還將吳女的勞保金額佔為己有，並領取保險金，讓吳女家屬氣得怒對阿宏提告。

▲阿宏領得吳女勞退、保險等給付，先是承諾要交還給吳女娘家雙親，以供兩老養老，卻又在領到錢後向法院申請拋棄繼承，讓吳女雙親氣得怒對阿宏提告。（圖／示意圖，與本案無關／取自免費圖庫pixabay）



庭審時，阿宏則向法官表示，他和吳女2人是真心戀愛結婚，並在婚後有共識的前提下懷孕生子，強調絕無隱瞞同性戀與罹患愛滋病等事實。

不過台南地院審理後指出，人不論基於何種性傾向，均有透過自由意志選擇婚姻的自由，對於吳女家屬主張阿宏隱瞞自己為同性戀，以詐術侵害女兒權利等事，但既然吳女事後選擇和阿宏共結連理，其內心所想所思，外人無法得知。

法官表示，縱使吳女知道阿宏為不同性傾向的人後，其心中所思所想，所苦所悲，都是其本於情感抑制作用而面對婚姻生活的必然，婚姻生活中本來就包含風雨晴陰，不能以此推斷吳女在結婚時一定呈現某種心理意思，而斷定阿宏當初在2人結婚時，有所略誘、詐術等。

法官也說，父母對於女兒婚姻是否幸福，感情上必有重要關涉，而吳女所選擇的婚姻與其所衍生的困境，都有可能牽動父母，形成情理上的不捨與悲痛，此為人之常情。

此外，針對阿宏領取吳女勞保金等金額來看，法官勘驗證人證述後，發現確實有證人表示吳女入殮當天，阿宏有向吳女雙親下跪，並承諾會將勞保金交由他們使用；後續吳女的朋友，也在吳女逝世後，打電話向阿宏詢問勞保給付的相關事項，錄音檔中清楚錄下阿宏坦承要將勞保給付等事項給吳女父母，顯然已有契約在，判阿宏須履行契約，其須將領取吳女知勞保金額與保險金等，返還給吳女家人。