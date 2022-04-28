就是要閃兵！他花3萬買「愛滋血」體檢　一關鍵露餡下場慘了

▲新北一名楊姓役男因不想當兵，竟花費3萬元給一名罹患愛滋病男子，要男子冒名頂替體檢，以此來逃兵役。（圖/示意圖，與本案無關／翻攝自pixbay）



記者林冠吟／台南報導

新北一名楊姓役男，明知自己體檢結果為「常備役體位」，但他不想當兵，竟以3萬元的價格，私下找來一名罹患愛滋病的陌生男子頂替他前往醫院驗血，以用來申請變更體位藉此逃兵役，不過事後卻因從未就醫仍被疾管署察覺有異而露餡。台南地院審理後，判處楊男有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。

起訴書指出，楊男明知自己2017年的徵兵體檢結果，被判定為「常備役體位」，但楊男卻因不想當兵，竟在2018年與一名罹患愛滋病陌生男子商量好，以他給付該名男子3萬元，並交付身分證、健保卡等證件，讓男子頂替他的身分再次體檢，事後再申請證明來獲得免疫資格。

惟事後疾管署因發現楊男通報罹患愛滋後卻未曾就醫、服藥，要求楊男再次體檢才揭穿真相。

台南地院審理後，審酌楊男明知服兵役為國民義務，竟委託罹患愛滋的陌生男子冒名頂替他體檢，以此逃避兵役，破壞國家兵役制度執行的公平性，更影響國防動員兵力，念其事後坦承犯行，態度尚可，依法判處楊男有期徒刑4月，得易科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付5萬元。