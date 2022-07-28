拚最後一年參加警察特考　高雄男夾帶小抄進考場夢碎了

▲高雄男子參加考試院的警察特考挾帶小抄。（圖／ETtoday資料照）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名陳姓男子（36歲）夢想當警察，今年報考四等行政警察特考時，因為報考年紀限制是37歲，今年是最後一年的機會，他在應考時挾帶2張補習班的考古題進場，放在考卷底下當小抄，當場被監考人員發現送辦，檢方偵查時，陳男坦承犯行，檢方認為他雖涉犯妨害考試罪，但犯後態度良好，無再犯之虞，給予緩起訴處分，陳男的警察夢也宣告破碎。

檢方指出，「111年度公務人員特種考試一般警察人員考試四等考試行政警察人員科」今年6月18日舉行，高雄的考場設於中正高中，陳男第2天應試「警察法規概要」科目時，把2張補習班的考古題挾帶入場，並放在考卷下方抄襲參考。

監考人員在考試結束收卷時，發現陳男挾帶小抄，當場告發送辦，根據《公務人員考試法》第22條指出，參加國家考試只要有作弊行為，發現之日起5年內不得應考試院舉辦或委託舉辦的各種考試。

檢方偵辦時，陳男坦承犯行並深表悔意，檢方認定他犯後態度良好，無再犯之虞，偵結處分緩起訴，但須支付1萬元處分金及參加1場法治教育。

由於陳男已36歲，而警察四等特考的報考年齡限制為37歲以下，今年考試作弊被逮，5年內不得再參加國家考試，也就是陳男恐怕沒有機會再當警察。