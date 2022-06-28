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社會 社會焦點 保障人權

還在醉！男酒駕被逮承認「今年第3次」　警方一查發現：不只啦

▲▼三民一第五次酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子（左）酒駕被逮。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄市一名郭姓男子（44歲）26日上午，騎機車上路遇到員警巡邏，心虛把機車騎上人行道，反而引起員警注意將他攔下，員警發現他渾身酒味，酒測後酒測值高達0.88毫克，郭男當場向員警坦承這已經是他今年第3次酒駕被逮，但員警一查，郭男今年已經第5次酒駕被逮，幾乎一個月一次，讓員警也傻眼。

▲▼三民一第五次酒駕 。（圖／記者陳宏瑞攝）

▲郭姓男子把機車騎上人行道引起員警注意。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

三民第一分局三民派出所員警，26日上午8時巡邏時，巡經三民區中華二路、九如三路口時，發現郭男騎車不穩且見警神色怪異，還駛離道路騎上人行道，員警直覺有異將他攔下盤查，對談時發現散發出濃濃酒味，對其實施酒測，結果不僅酒測值0.88毫克，遠遠超出標準值，而且還是酒駕累犯，當場帶案依法偵辦。

郭男向員警坦承，他今年已經有3次酒駕紀錄，但自己是家中唯一經濟支柱，但因最近工作壓力太大，睡前便借酒紓壓，以為一覺醒來酒精應該代謝光了，便直接騎車上班，沒想到酒測值還是超標。

不過，員警將郭男帶回偵辦後，發現郭男在這次酒駕前，今年就已經有4次酒駕紀錄，連同這次已經是第5次，幾乎是每個月都會酒駕被抓，全案在訊後依涉嫌公共危險罪移送地檢署偵辦。

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