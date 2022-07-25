婆婆好友脫到剩內褲餵小孩「自己的奶」　回嗆1句話讓媳想吐

記者黃翊婷／綜合報導

一名媳婦日前在臉書PO文抱怨，請婆婆幫忙帶小孩，沒想到孩子每天一到傍晚就不停哭鬧，後來有一次提早下班回家，竟然撞見婆婆的女性朋友在客廳脫到只剩一件內褲，私下詢問原因還被回嗆，「（我）都給妳小孩吃我的奶耶，妳婆婆也是」，讓她感到既傻眼又噁心。其他網友看完文章也紛紛表示無法接受，並提醒原PO注意小孩是否受到性虐待。

▲婆婆的朋友承認會餵原PO的小孩喝她的母乳。（示意圖／CFP，與本文當事人無關）

原PO在爆料公社臉書社團「毒姑九賤婆媳討論區」的文章中提到，為了就近照顧孩子，特地請婆婆幫忙帶小孩，沒想到這3年竟是惡夢的開始，起初婆婆會找好姐妹（以下簡稱阿姨）來家裡聊天，看似沒有什麼問題，但從這時候開始，孩子每到傍晚就會哭鬧，她警覺不太對勁，於是開始留心觀察，「直到有一次下班提早回家，一開門就看見阿姨上空（上半身沒穿衣服），只剩一件內褲坐在客廳。」

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原PO說，阿姨看到她回來，馬上跳起來並狼狽地穿好衣服，她當下非常震驚，私下詢問婆婆「阿姨怎麼會這樣」，還被回嗆都是自己人不用大驚小怪，但她還是覺得不妥，畢竟一般人交情再怎麼好，也不可能會在別人家的客廳脫到只剩下一件內褲。

更誇張的是，阿姨事後還很自豪地說，「（我）都給妳小孩吃我的奶耶，妳婆婆也是」。原PO坦言，之前沒有提早回家，所以不知道阿姨都待到很晚，造成小孩無法午睡才會哭鬧，「我也想吐，但不能有異議」，後來便逐漸與阿姨斷絕聯繫，「她重男輕女，自己的媳婦都不鳥她」，向丈夫反映很多次之後，一家人也決定單獨搬出去住，生活這才終於回歸常軌。

文章公開之後，吸引許多網友留言討論，大家一致認為阿姨的行為很噁心，婆婆知情卻不阻止也很糟糕，「可怕的婆家人」、「我到底看了什麼」、「喝阿嬤的奶超扯！小孩是被強迫的吧」。還有好心網友提醒原PO要留意孩子是否遭到性虐待，若有情緒方面的問題，最好帶去兒童心智科檢查，以免留下陰影，影響未來身心發展。

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