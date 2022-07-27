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下定決心打詐 高檢署整合辦案瓦解詐團斬斷金流

▲台灣高檢署檢察官張斗輝 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲台灣高檢署檢察官張斗輝宣誓檢方全力偵辦打擊詐騙。（圖／記者蘇位榮攝）

記者蘇位榮／台北報導

台灣幾乎已成為詐騙王國，生活中，手機網路充斥詐騙。行政院為強力打擊詐騙集團，減少民眾遭受詐騙，日前召集法務部、金管會、警政署等相關部會制定「新世代打擊詐欺策略行動綱領」，以識詐、堵詐、懲詐、及阻詐等四大面向建立跨部會合作機制。台灣高檢署檢察長張斗輝召開記者會指出，擬定打擊電信網路詐欺查緝計畫，強力執行打詐。

法務部長蔡清祥出席記者會表示，法務部有決心打擊詐欺犯，責成台灣高檢署為專責查緝和督導機關，對於詐騙集團犯案，檢方強力偵辦，向上溯源，必要時聲押，找出幕後指使者，另外，調查局也將配合查證金流，檢警調成立打詐國家隊，偵辦詐欺案絕不手軟。

▲台灣高檢署檢察官林彥良 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲台灣高檢署檢察官林彥良指出詐騙案愈來愈多 。（圖／記者蘇位榮攝）

台灣高檢署檢察官林彥良表示，依據檢方統計資料，近五年來，詐騙案愈來愈多，去年已高達1萬3千件，詐騙案受損金額也愈來愈高，去年財損金額達56.1億，從107年到今年上半年，檢方偵辦電信詐騙案件終結的被告人數達40萬1219人，可先詐騙橫行，而電信詐騙更是猖獗。

林彥良指出，雖然有這麼多的詐騙案，但法院判刑偏輕，從107年至今年上半年，跨境電信詐騙案件有51%被告文判刑一年以上二年以下，17%判刑一年以下；電信詐騙案有41%被告判刑六月以下，34%判刑一年以上二年以下，整體刑度偏低。這次行政院整合各部會打詐，檢方不再單打獨鬥，將就詐團的電信流網路流和資金流全力追索。

▲台中地檢署主任檢察官陳信郎 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲台中地檢署主任檢察官陳信郎分享偵辦台日幫派跨境詐騙案經驗 。（圖／記者蘇位榮攝）

台中地檢署主任檢察官陳信郎分享辦案經驗，台日幫派合作詐騙在日本的一名女子，用台灣老招稱其存款將被檢察官查扣，日籍女子被詐騙五千萬日圓後，向台灣警方報案，台中地檢署和警方積極調查，逮捕扣住在台機房車手，查扣帳戶224 萬台幣，並運用訴訟外調解機制，日籍女子來台與被告調解，機房車手賠償三百萬元後，再被判刑三年多。雖然此案未逮到上游主嫌，但至少從中逮捕詐團成員，追回部分款項。日籍女子特別寫信給檢察官表達感謝。

▲橋頭地檢署檢察官鄭子薇 。（圖／記者蘇位榮攝）

▲橋頭地檢署檢察官鄭子薇偵辦詐團和第三方支付公司合作的詐騙案 。（圖／記者蘇位榮攝）

橋頭地檢署檢察官鄭子薇分享斬斷詐欺金流並瓦解洗錢集團的辦案經驗。她指出，檢頭地檢署去年接到廿多起詐騙案，被害人廿多人，詐團藉由分期付款、成立大量人頭公司，甚至與第三方友付公司合作，以投資名義詐騙民眾，不法金額超過100億元以上，檢方組成專案小組，目前第三方支付公司負責人已遭聲押禁見，並查扣2億7000多萬元。

張斗輝表示，未來將定期召開打詐會議，將會邀請相關部會包括洗錢防治中心、警政署等，研議打詐策略，成立專案，跨部合作，掃蕩國內外詐團。

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