快訊／增28死「間隔73天新低」！今本土+25521　另增171例境外移入

記者嚴云岑／台北報導

中央流行疫情指揮中心今（27）日公布新增2萬5521例本土病例，另增171例境外移入。確診個案中另增28例死亡，為繼5/15、間隔73天以來新低。今日另新增154例中重症個案，MIS-C再增3例，1歲男童無慢性病史，確診後1個多月出現高燒、嘔吐、爆肝等症狀，目前仍在加護病房治療中。

▲7/27新增確診。（圖／指揮中心提供）

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中央流行疫情指揮中心今(27)日公布國內新增25,692例COVID-19確定病例，分別為25,521例本土個案及171例境外移入；另確診個案中新增28例死亡。

指揮中心表示，今日新增之25,521例本土病例，為11,812例男性、13,695例女性、14例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市4,504例、臺中市3,168例、桃園市2,680例、高雄市2,630例、臺北市2,573例、臺南市2,032例、彰化縣1,231例、屏東縣781例、苗栗縣750例、新竹縣694例、雲林縣631例、宜蘭縣609例、新竹市603例、嘉義縣497例、花蓮縣460例、南投縣424例、基隆市346例、嘉義市322例、臺東縣280例、澎湖縣151例、金門縣146例、連江縣9例。

指揮中心指出，今日新增28例本土病例死亡個案，為18例男性、10例女性，年齡介於30多歲至90多歲以上，皆屬重度感染個案、25例具慢性病史、18例未接種3劑 COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年5月12日至7月24日，死亡日期介於5月14日至7月24日。

指揮中心說明，今日新增171例境外移入個案中，為71例男性、100例女性；年齡介於未滿5歲至80多歲，分別自泰國(12例)、美國(10例)、越南及菲律賓(各5例)、荷蘭(3例)、印尼、柬埔寨及中國(各2例)、土耳其、新加坡及阿拉伯聯合大公國(各1例)，另127例感染國家調查中。入境日期介於今年6月28日至7月26日。