林智堅缺席台大學倫會　王鴻薇批怯戰：害怕被看破手腳

▲民進黨桃園市長參選人林智堅。（資料照／記者彭懷玉攝）

記者蔡佩珈／台北報導

民進黨桃園市長參選人林智堅陷入論文風波，台大學術倫理審定委員會27日再度開會討論林智堅的碩論案，林智堅及其指導教授陳明通不會到場陳述，改以書面說明。台北市議員王鴻薇27日透過臉書發文批評，林智堅可以開記者會、做圖表，就是不敢面對台大教授質疑，林智堅今日缺席即為他怯戰的表現。

在林智堅論文涉抄襲爭議爆出後，台大已組成審定委員會。召集人蘇宏達日前發出內部信提到，對於「這個醜聞」，委員會一定依據法規，毋枉毋縱。對此，林智堅競辦認為蘇宏達未審先判將該案視為「醜聞」，已請律師正式具狀申請迴避。

針對林智堅未出席學倫會一事，林智堅委任律師黃帝穎27日表示，昨日具狀申請後，台大本於「先程序後實體」，所有國家級機關都一樣，必須先審理迴避，唯有公正客觀的程序，才會考慮讓當事人出席，在還沒有組成公正客觀的組織之前，並不會建議當事人出面，在蘇宏達依法迴避之前，他的組織並不公正，後續基於先程序後實體，不會建議當事人出席。

王鴻薇表示，林智堅在記者會上的表現大家有目共睹，不只眼神飄忽、內容空泛，面對資料的指控，也說不出新的反擊，只會用「抹黑」2個字無限跳針，這樣的林智堅在審查前面，恐怕一下子會被看破手腳，故林智堅選擇不出席會議，策略相當高明。

王鴻薇批評，林智堅最荒謬的是，可以開記者會、做圖表，卻不敢跟她辯論，也不敢面對台大教授的質疑，一旦沒有民進黨政治力量的防護罩，林智堅連面對他人都做不到。不只如此，林智堅陣營還使出拖延戰術，透過黃帝穎要求蘇宏達迴避，拖延台大的評審結果，更令人瞧不起。