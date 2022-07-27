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大台南警友會理事長林玉柱　慰問因公死亡藍峰國家屬

▲台南市大台南警察之友會理事長林玉柱，由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往藍小隊長靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台南市大台南警察之友會理事長林玉柱，由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往藍小隊長靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南市警三分局偵查隊小隊長藍峰國，從警多年，工作認真，主動積極，深獲同仁敬佩及長官肯定，未料24日外出查案時發生交通事故不幸逝世，台南市大台南警察之友會理事長林玉柱獲悉消息同感哀戚，為照顧遺眷，即由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。

▲台南市大台南警察之友會理事長林玉柱，由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往藍小隊長靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

方仰寧局長更悲痛不已，即指示第三分局全力協助家屬辦理後事，也請同仁務必注意行車安全。

▲台南市大台南警察之友會理事長林玉柱，由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往藍小隊長靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

林玉柱理事長非常惋惜不捨警界痛失優秀的刑警幹才，因為林理事長與藍小隊長係舊識，非常了解及肯定藍小隊長辦案能力強及為人處事圓熟，勇於任事，對臺南治安貢獻良多。藍小隊長從警34年，期間偵破竊車恐嚇取財、走私槍械集團、持槍殺人及販毒集團案等等，功績卓著，也曾獲頒3次警察獎章。

▲台南市大台南警察之友會理事長林玉柱，由方仰寧局長、三分局長歐祖明陪同前往藍小隊長靈堂上香致意，並致贈慰問金30萬元。（圖／記者林悅翻攝，下同）

白手起家的龍鋒企業董事長林玉柱，是台灣車燈大廠，生產車燈、汽機車零組件等，行銷全球，目前擔任台南市大台南警察之友會理事長，他在事業有成之餘經常關懷弱勢，幫助過的對象不勝枚舉；另林理事長期支持關懷警察同仁，在警界早已傳為佳話，這次更以實際行動關懷藍小隊長遺眷，其善行義舉令人敬佩不已。林理事長亦表示願意永遠做警察後盾，警察同仁如有需要他的地方，一定會盡全力協助。

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