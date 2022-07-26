安倍胞弟認了！　岸信夫：曾在選舉時受過統一教幫助

▲日本新防衛大臣岸信夫是安倍晉三胞弟。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

日本前首相安倍晉三8日遭槍殺身亡，兇嫌山上徹也稱，他的母親沈迷的統一教會與安倍有勾結，才會痛下殺手。安倍胞弟、日本防衛大臣岸信夫26日坦承，過去選舉時確實曾受統一教幫助。

根據《朝日新聞》報導，岸信夫26日在記者會中，針對與統一教會（現改名為世界和平統一家庭聯合會）的關係進行說明，首度坦承確實受過其幫助，「有認識幾個人，我們有過來往，選舉時也得到過他們的幫助。」

當被問及詳細內容時，岸信夫解釋，「具體的我不太清楚，不過我想應該有電話拉票等志工幫助，因為是選舉，所以有必要聚集更多支持者，因此關於下一次選舉會如何，我無法輕易回應。」

▲山上徹也被移送檢方，預計將進行精神鑑定。（圖／路透）



山上的父親早年自殺，而他的大哥也因為罹患癌症病逝，母親疑似因為不堪至親接連死亡，因此篤信統一教會，從此開始超過30年的捐款生活。而山上的母親原本家境還算富裕，娘家更是經營建設公司，但她卻將名下土地與房產變賣，全部捐給教會。

山上一家的經濟因為母親長期捐款陷入困境，母親本人更因此宣告破產。然而破產後，她卻仍然執迷不悟，堅持借錢來捐款給教會，也讓山上對該教會懷恨在心。山上徹也被逮後聲稱，自己研究並製造土製手槍與炸藥原本是為了攻擊統一教會高層，但因為在第一次計畫失敗後就遇到疫情，對方遲遲未能再度訪日，才會將目標轉向安倍。

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