呂秋遠「二度被記申誡」　原因曝光

▲呂秋遠二度被記申誡。（圖／資料照）



記者陳俊宏／綜合報導

知名律師呂秋遠曾因接下有利害衝突的2起案件委任，2018年被律師懲戒覆審委員會記申誡；未料，他又因一件離婚訴訟案，先提供女方當事人法律諮詢，沒想到他後來忘了，又接受男方當事人委託，擔任其訴訟代理人，上周又被記申誡。

呂秋遠第一次被記申誡是因為2015年的案子，根據律師懲戒覆審委員會決議書指出，呂秋遠在當年5月間，接受某位男當事人阿冬（化名）委託，要控告阿冬的妻子小近（化名），涉嫌刑事的「妨害家庭罪」官司；基於當事人利益，呂在該訴訟中，必須主張小近與第三者阿建（化名），有通姦的事實。

但呂秋遠於同年6月4日，又接受小近的委任，針對阿建妻子提出的民事損害賠償訴訟辯護；在此訴訟中，呂主張阿建對小近性侵，小近並未侵害阿建妻子的配偶權，不須賠償。兩起官司成立不同的事實，訴訟間存在利害衝突實質關聯。

台北律師公會認為，呂秋遠違反《律師倫理規範》相關規定，且情節重大為由，移付台灣律師懲戒委員會懲戒，但委員會決議不予懲戒。台北律師公會不服，向律師懲戒覆審委員請求覆審，律師懲戒覆審委員撤銷原決議，2018年改將呂記申誡。

未料，呂秋遠7/19又被記申誡。《中時電子報》報導，呂是在處理一起離婚官司時，先提供女方當事人法律諮詢，沒想到他後來忘了，又接受男方當事人委託，擔任其訴訟代理人，因此遭律師懲戒委員會再記申誡。對此，呂回應實在很無辜，將請求覆審。