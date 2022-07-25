　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆「救人別想法律問題」：需要的是這關鍵

▲▼。（圖／翻攝自Facebook／林志穎 Jimmy Lin）

▲林志穎日前發生自撞車禍。（圖／翻攝自Facebook／林志穎 Jimmy Lin）

記者朱祖儀／綜合報導

藝人林志穎自撞後被好心人救出撿回一命，不過事後有人討論，發生意外時究竟該不該去救援。律師呂秋遠表示，如果考慮到法律問題的話，救人確實可能會為自己帶來麻煩，但他認為救人時別去思考法律問題，需要的是人類的互助良善，因此日後碰到這種問題，他仍會在自己的能力範圍內去救。

呂秋遠在臉書發文表示，林志穎車禍事件討論中，有一種論調是「仗義每多屠狗輩，負心多是讀書人」，因為知道法律規定的人，不會貿然去救路邊落難的人，對於法律規定知道越多就會越害怕，「原則上，法律不反對，也不鼓勵這樣的事情」。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲知名藝人林志穎今天上午駕駛特斯拉行經桃園市蘆竹區中正北路橋時自撞分隔島，消防人員趕抵現場救援。（圖／記者沈繼昌翻攝）

▲熱心民眾從車禍中救出林志穎。（圖／記者沈繼昌翻攝）

呂秋遠舉例表示，若在路上遇到有人倒在地上，可以考慮報警，但沒有過去幫忙的義務，因為可能會導致傷者的狀況變得更糟，「當要勇於救人，如果沒有專業，當然就得要承擔風險」，所以看到有人有難，知道法律以後，去救的人當然不會多，因為那需要強大的道德勇氣，不擔心往後「可能的麻煩」，才會義無反顧的去做。

呂秋遠也說，刑法規定的緊急避難措施，雖然可以主張是為了救人所以免責，但如果做的事情過當還是要罰，像是施做CPR導致傷者肋骨斷裂，是否會釀成傷害罪，這些都是需要思考的問題。雖然救人者可以主張是為了救人，但如果對方堅持要告還是沒有辦法，明明是為了救人卻遭到外界質疑，「你心很累，喪失了幫助別人的信心與勇氣，大概就是這樣」。

不過日後看到路邊有意外就不幫忙了嗎？呂秋遠話鋒一轉，認為雖然考慮完法律會喪失救人的決心，不過多數人在當下不會想到這麼多，「我們只會想到，快救他，他要死了，這是身為人的高貴品質」。他也說法律本身沒錯，但救人還是要衡量自己的能力，別把不是自己的責任攬在身上，決定承擔責任時就要承擔相對應的代價。

最後呂秋遠表示，「以後看到有人陷入危險，該不該救，請不要去思考法律問題，因為想完以後，你肯定會掉頭就走」，這個社會需要的是人類高貴品質的互助良善，因此他自己往後遇到這種事，仍會依自己能力範圍去救人，「這大概是我理解法律以後的答案」。

►狗狗吃的慕斯能潔牙！讓口腔變乾淨超簡單

ET快訊
快訊／滑冰女神金妍兒結婚了！　甜嫁小4歲男星
驚見「2皮夾」被丟ATM上　網認證有錢人都用它
敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆「救人別想法律問題」：需要是這關鍵
每天31人罹乳癌！　醫列「胸部12徵兆」危險了
小S失言戳痛范曉萱「妳那句話很傷人」　2人相擁痛哭
馬斯克睡好友妻「下跪求原諒」！　Google共同創辦人氣到離
33歲女模出國「被認未成年」嫩照曝！　移民官問尪：女兒？

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

環保杯「買冰沙系列、綠豆湯」不能折5元！　環署：飲料加冰淇淋可

100cm↓免低消！店員喊寫錯「要點180元飲料」　眾怒：有母奶？

「萬安演習」今登場！雙鐵因應作為出爐　延誤搭車退票免手續費

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆「救人別想法律問題」：需要的是這關鍵

重男輕女婆婆離世！「叫不出孫女名」媳婦放下怨念　感謝她這件事

U12世界盃少棒錦標賽開打　安南醫院提供專業照護

快訊／「度假打工」等6類外國人來台今開放　指揮中心14:00說明

鎖分享器！孩子竟破解偷上網　爸媽崩潰：讀書這麼厲害就好了

驚見「2皮夾」被丟ATM上　網認證有錢人都用它：可能剛存20萬

婆婆好友脫到剩內褲餵小孩「自己的奶」　回嗆1句話讓媳想吐

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

搶命！3人合力抬出林志穎　熱心工人「忙滅火＋扛傘」

獄中得知阿嬤離世懊悔　浪孫回頭繼承她的手藝

女溯溪卡石縫1天1夜溺斃　消防員護頭暖喊「忍耐一下」

刺青爸被女兒考驗鋼琴！　反差萌彈流暢旋律秀技術

4台汽車齊躲橋墩下躲太陽　騎士手一攤：吸血鬼開車？

環保杯「買冰沙系列、綠豆湯」不能折5元！　環署：飲料加冰淇淋可

100cm↓免低消！店員喊寫錯「要點180元飲料」　眾怒：有母奶？

「萬安演習」今登場！雙鐵因應作為出爐　延誤搭車退票免手續費

敢救林志穎嗎？呂秋遠嘆「救人別想法律問題」：需要的是這關鍵

重男輕女婆婆離世！「叫不出孫女名」媳婦放下怨念　感謝她這件事

U12世界盃少棒錦標賽開打　安南醫院提供專業照護

快訊／「度假打工」等6類外國人來台今開放　指揮中心14:00說明

鎖分享器！孩子竟破解偷上網　爸媽崩潰：讀書這麼厲害就好了

驚見「2皮夾」被丟ATM上　網認證有錢人都用它：可能剛存20萬

婆婆好友脫到剩內褲餵小孩「自己的奶」　回嗆1句話讓媳想吐

哈登減薪是假的？　美媒：明年補5年頂薪大約

造福地方　沈黃雪娥社福慈善基金會捐贈災情勘查車

力挺裴洛西訪台！蓬佩奧：我陪你一起去

搭小黃遇到萬安演習車資怎麼算？　5大QA一次看

「雙冠王」賈吉第37轟出爐　「金鶯殺手」發威洋基搶勝

環保杯「買冰沙系列、綠豆湯」不能折5元！　環署：飲料加冰淇淋可

快訊／韓滑冰女神金妍兒結婚了！10月甜嫁小4歲男偶像　經紀公司認了

買5千萬豪宅想解約！託表舅向建商高層說情...2千萬被私吞

100cm↓免低消！店員喊寫錯「要點180元飲料」　眾怒：有母奶？

柯志恩高雄選戰策略曝光　透露選前與韓國瑜通話

伴娘車頭燈太亮！深V細肩帶溢出渾圓胸　誠實婚攝直對焦…新人淪配角

生活熱門新聞

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

鬼門提早開！情侶「8大禁忌」勿犯

暑假最新戶外1現象　醫：BA.5入侵好時機

今再飆40℃！明雨區擴大　成颱機率曝

快訊／07：44規模4.3地震！　最大震度3級

即／花蓮凌晨規模4.5「極淺層地震」　深度僅16.2公里

室外車庫裝冷氣！　1.3萬人瘋朝聖

是你上摩鐵嗎　統一發票3張千萬大獎沒人領

三寶撞分隔島瞬間起飛　影片瘋傳

馬斯克睡Google共同創辦人妻！財經網美驚呆

新竹球場開箱是業配！台南Josh道歉：不夠專業

高雄機車族等「99秒紅綠燈」　目送輕軌空車廂怒了

今天是大凶之日！大暑「5禁忌」注意

新竹球場噴12億　一半經費全用在這

更多熱門

相關新聞

林志穎「臉腫到認不出」！大哥驚嚇奔醫院

林志穎「臉腫到認不出」！大哥驚嚇奔醫院

藝人林志穎22日在桃園蘆竹區發生自撞意外，車子起火燃燒，所幸被路人及時救出逃過一劫，24日人已經清醒。他的哥哥林志杰坦言，第一時間看到網友瘋傳的傷者照，看到腫脹的臉一度認不出是弟弟，但在消息確認後，他也立刻衝到醫院：「血都準備好了。」

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

快訊／林志穎傳「清醒喜訊」！

刑事小隊長車禍身故三分局協助治喪

刑事小隊長車禍身故三分局協助治喪

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神撞7機車

女騎士胸揹8月嬰遭撞飛！駕駛恍神撞7機車

關鍵字：

林志穎呂秋遠車禍法律

讀者迴響

熱門新聞

快訊／滷味攤老闆遭爆頭　槍手跳上BMW逃走

福原愛帶走家人失聯1天爆「已回日本」！江宏傑行蹤曝

鬼門開倒數！　「4生肖」容易卡到陰

全球首富馬斯克睡好友妻！　Google共同創辦人戴綠帽喊離

滷味老闆遭爆頭　倒臥血泊畫面曝

李沛旭曬辣妻薄紗睡衣照　鬆口相識過程：我沒搭訕過

林志穎老婆首發文！　坦言「看不實消息很難過」

「明年房市泡沫破裂！」　學者點名這些區跌價最慘逾3成

儀表板突亮1黃燈　老司機急喊：別再開了

主播「拍照手勢」像私密處挨轟不雅觀

《營業中》2.0版爆「大咖金鐘主持人」加入！

約人妻慶生　小王當蛋糕要吹蠟燭

重回林志穎自撞路段　他開自駛「清晰畫面曝光！」

林志穎車禍「腫臉照」瘋傳家人：不生氣　救命恩人無奈揭委屈

邊走邊喝！少年「珍珠卡氣管」身亡

更多

最夯影音

更多
朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」

朴載範急中斷萬人演唱會！　 機警發現「台下觀眾昏倒」
10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

10個年輕流行語你聽過嗎？　「DDDD=懂的都懂」情侶傻眼

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

下班見愛犬孤獨倒田裡 聽見爸呼喊滿血復活

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

三太子頂39度高溫表演　疑中暑下秒突往後倒地

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

12億新竹球場安全存疑慮　林智堅道歉：責任一肩扛起

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面