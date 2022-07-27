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台灣《蘋果》交易被疑是中資　新買家17Live共同創辦人回應了

有意買下台蘋的17Live共同創辦人潘杰賢，今天（26日）現身經濟部說明交易案，遭本刊直擊。

▲有意買下台蘋的17Live共同創辦人潘杰賢，今天（26日）現身經濟部說明交易案，遭本刊直擊。（圖／鏡週刊提供，下同）

圖、文／鏡週刊

《台蘋》交易案因捲入中資疑慮可能告吹，傳聞中的新買家丶也是直播平台17Live共同創辦人潘杰賢，昨向經濟部掛保證，為化解政府對港商黃浩的疑慮，願從投資45％，改為 100%買下《台蘋》，一切配合台灣法令規定及要求。

知情人士透露，《台蘋》高層對潘杰賢入主經營，持續透過各種管道向經濟部關切，「傳話的人態度及口氣都十分強硬。」但官員昨私下也提醒潘要注意「交易潛在風險。」而且以目前交易簽約的狀況來看，對保障近300名《台蘋》員工的工作權，不見得是最好、最保險的方案。

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根據《台蘋》日前發布交易案QA，強調潘杰賢是「新加坡人、台灣女婿」，這位從交友平台起家的科技新貴，日前公開聲明，收購台灣蘋果純為投資，主要看中台蘋的網路流量，但潘的資金卻被質疑與中資有關，民團「經濟民主連合」日前就質疑潘杰賢設在基隆的新海環球有限公司，資本額僅3萬元，資金籌措來自上海合夥人張鐘予，並與中國黨政軍關係密切，潘旋即透過《台蘋》發表聲明駁斥。

根據香港壹傳媒2019年年報記載，與黃浩買賣糾紛早已解決，以《台蘋》抵債的說法根本不存在，直接打臉黃浩「以資抵債」的說法。

根據香港壹傳媒2019年年報記載，與黃浩買賣糾紛早已解決，以《台蘋》抵債的說法根本不存在，直接打臉黃浩「以資抵債」的說法。

經濟部官員透露，潘杰賢自稱是今年初與黃浩簽約，因其認為黃已經依照去年6月和香港壹傳媒的合約取得《台蘋》，同意由潘杰賢投資 45%，且享有台灣蘋果控制權，但潘認為台灣政府對黃浩背景有所質疑，因此告知律師，要改為 100%買下台灣蘋果，也獲黃浩同意，雙方簽訂的合約中，載明要確認潘杰賢有權利取得《台蘋》資產，黄浩須對此保證。

對此，經濟部回應本刊：「尊重潘杰賢後續的商業考量及處理；如果未來有收到正式申請案，經濟部將依法審查辦理。」但目前的情況就是整樁交易案告吹。


【點擊看完整全文】

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