有史以來最大錶面　外媒：Apple Watch Pro瞄準運動員

▲Apple Watch Pro將具備有史以來最大錶面。（圖／取自LeaksApplePro）

記者陳俐穎／綜合報導

蘋果預計在今年還會推出許多新品，除了iPhone 14系列之外，也傳出要推出全新設計的Apple Watch，並且新的型號將被命名為Apple Watch Pro，根據彭博社記者Mark Gurman最新一期時事通訊中提到，Apple Watch Pro的尺寸可能十分巨大。

Apple Watch Pro將針對運動員推出，根據之前的報導，將配備 2 吋顯示螢幕，將比 Apple Watch Series 8更大，這將導致螢幕面積比當前型號大 7%，可以利用它來顯示更多與健身相關的指標。

也有傳言稱，Apple Watch Pro 的電池比普通型號更大，可以讓用戶更長時間地使用，並且可能具有堅固的金屬外殼，螢幕具備防碎材質。在性能上，新品都具備檢測發燒的溫度計，採用 S8 晶片供電。

Mark Gurman提到，Apple Watch Pro 的電池壽命將比目前的產品線更長，一次充電可以提供多天使用，除了電池升級外，通過App和功能的新低功耗模式延長使用時間。Gurman 還表示，Pro 可能比標準的 Apple Watch 大一點並且可能只吸引一小部分客戶。對於那些手小、不喜歡大錶面的人來說，將缺乏吸引力。