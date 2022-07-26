「廁所垃圾桶」長香菇！緊貼衛生紙極限生長　網：香氣一定特濃

▲廁所垃圾桶長香菇，水電師傅驚呆「好恐怖」，照片笑翻網友。（圖／翻攝自爆廢公社）

網搜小組／趙蔡州報導

一名水電師傅在臉書「爆廢公社二社」分享，他日前到客戶家維修冷氣，結束後借廁所想要上小號，不料一進門就看見了「奇景」，馬桶旁的垃圾桶竟長出香菇，讓他趕緊拿出手機拍下畫面。照片一出立刻引發網友熱議，有人說「現摘的最新鮮」、「生命力也太強大了」。

原PO貼出的照片可以看見，馬桶旁的垃圾桶幾乎塞滿了衛生紙，衛生紙旁則長出一條一條品種不明的香菇，仔細一數大約有6至7根。原PO忍不住感嘆，幫客戶維修冷氣，事後借個廁所，沒想到會看見垃圾桶長出香菇，真的太恐怖了，也強調有先問過屋主，才會貼上網與大家分享。

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其他網友看了「香菇照」後紛紛說，「大家終於知道金針菇強大的生命力了吧」、「應該是沒有消化的金針菇長大了」、「這放多久可以長出來」、「長那麼大還第一次看」、「俗稱屎菇」、「原來是屎有餘菇」。

也有網友說，「是不是想偷摘來吃」、「師傅想要進補嗎」、「這個菇類，香氣應該特別濃」、「不是咖啡色的金針菇都還好」、「這個菇，真屌」、「以後不用擔心上到一半肚子餓了」、「你為什麼到人家的溫室上廁所」、「太強了吧」。

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