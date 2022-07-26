屎有餘菇！水電師傅借廁所　驚見「垃圾桶長出香菇」嚇：太恐怖了

▲原PO在客戶家上廁所，看到垃圾桶長出香菇，覺得太恐怖了。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



實習記者林郁婷／綜合報導

你見過垃圾桶長香菇嗎？一名職業為水電師傅的網友，日前到客戶家修冷氣，結束後因為尿急就借了廁所，進去後卻看到垃圾桶竟然長出好幾根香菇，因為太過驚訝就想記錄下來，經過對方同意後，將拍的影片放上網，想讓網友們看看什麼叫做「屎有餘菇」！

一名網在「爆料公社二社」發文表示，到客戶家修冷氣，突然尿急於是借了廁所，沒想到一進去驚為天人，竟然看到垃圾桶長出香菇，還不止一根，讓他忍不住直呼：「太恐怖了」。錄影後經過客戶同意才放上網，客戶還開玩笑稱「這是要養到月底煮來吃的，別弄壞了！」

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▲垃圾桶驚見好幾根香菇。（圖／翻攝自Facebook／爆料公社二社）



從影片中可以看到，一開始畫面為綠色牆壁，接著鏡頭往下對準垃圾桶，裡面除了有用過的衛生紙和其他垃圾，邊邊還有好幾根香菇直立著，可見已經很久沒倒過垃圾，整個看上去相當噁心。

網友們看完也都驚呼「這放多久可以長出來」、「遠比馬桶噁爛好100倍啊」」、「是沒消化的金針菇長大了」、「如果廁所長這樣，我甘願憋尿憋到膀胱炎」、「俗稱屎菇」、「以後不用擔心上到一半肚子餓了」、「那個狠補耶~~」