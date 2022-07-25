100cm↓免低消！店員喊寫錯「要點180元飲料」　眾怒：有母奶？

▲用餐須知寫100cm以下免低消 。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

記者施怡妏／綜合報導

就怕消費者共吃餐點，又霸著位子不肯走，因此不少餐廳規定「低消為一杯飲料」，不過，一名媽咪表示，帶小孩到百貨公司喝下午茶，櫃檯上的用餐須知寫「100公分以下不用低消」，沒想到店員卻說那是寫錯的，未滿100公分也要點180元的飲料。貼文一出，網友也覺得很傻眼，「詐騙吧！」

媽咪在臉書「爆料公社二社」發文，日前到板橋大遠百某間餐廳用餐，櫃檯上的用餐須知寫著「低消每人一杯飲料，100公分以下免低消」，不過店員卻說那是寫錯的，「100公分以下也要點180元飲料」。不過，店家的菜單卻寫著「5歲以下要收100元」。3種不同的低消規定，讓原PO看了霧煞煞，當下選擇離開沒有進店用餐，也建議大家，「有不滿100公分小小孩可以考慮一下」。

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▲菜單卻寫5歲以下低消100元。（圖／翻攝自FB爆料公社二社）

貼文掀起熱議，就有家長質疑，5歲以下可以吃固體食物，酌收費用是可以接受的，可是，100公分以下也包刮未滿1歲的小小孩，根本不合理，「難道店裡有賣副食品可以給小小孩吃？」「100公分以下的小孩頂多就3歲左右，是要給他喝什麼飲料？」「嬰兒表示，我只喝母奶，要用100元跟我媽買嗎？」

不少網友紛紛搖頭，大喊店家不老實，「寫錯為何不修正，明顯想坑客」、「告示是錯的，然後一直貼在上面不改，是在哈囉」、「到底是員工訓練不足，還是員工不識字，嬰兒要低消真心傻眼」、「大概是不歡迎有幼兒的家庭進去消費吧」、「找管樓的直接讓他起飛」、「寫錯的就要更正，而不是叫消費者吞」。

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