囚2幼兒逼父母當車手！警攻堅救出14人　無良詐團首腦被抓了

記者陳以昇／新北報導

新北市海山警分局日前接獲銀行通報，指稱有詐騙夫妻擋車手準備提領巨額贓款，警方到場將2人逮捕帶回偵辦時，突然開口向警方求助「2個小孩在詐騙集團手裡」，警方不敢大意，立即成立專案小組，順利到台北市一處日租套房內救出2幼兒及12名賣帳戶遭囚禁的被害人，之後循線逮捕集團主嫌，全案依詐欺、妨害自由及組織犯罪等罪移送偵辦。

▲海山警分局破門救出14名被害人 。（圖／記者陳以昇翻攝）

據悉，今年（2022年）5月底，廖姓夫妻因沒有固定工作，又撫養1歲及未滿週歲的幼兒，缺錢花用，竟想把銀行帳戶賣給詐騙集團，2人帶著小孩去面試時，遭軟禁控制行動，之後以2幼兒為要脅，要他們配合到銀行領取詐騙贓款，沒想到隨即被行員識破，遭警方逮捕。

▼海山警分局準備破門 。（圖／記者陳以昇翻攝）

夫妻被逮後，告訴偵辦警員「我2個小孩在詐騙集團手裡」，警方立即成立專案小組，鎖定台北市中正區一處日租套房，經大批警力攻堅破門，順利救出2幼兒及12名賣帳戶被軟禁的12名被害人，並逮捕3名集團成員，當場查扣毒品安非他命、贓款19萬、金融卡及存摺等贓證物。

▼海山警分局循線在龜山逮捕詐騙集團主嫌吳男 。（圖／記者陳以昇翻攝）

海山警分局擴大追查，得知集團吳姓主嫌仍在逃，經長期蒐證埋伏，7月18日鎖定他出沒在桃園龜山，循線將他逮捕，查扣不法所得38萬元，訊後全案依組織犯罪條例、詐欺、洗錢防制法、毒品危害防制條例等罪嫌移送台北地方檢察署偵辦。

▼海山警分局循線在龜山逮捕詐騙集團主嫌吳男，依法移送偵辦 。（圖／記者陳以昇翻攝）