嚇！社區驚見兇殘「小恰吉」散步　住戶：差點心臟病發

▲一名5歲男童扮恰吉，在社區街道行走。（圖／翻攝Kendra Walden臉書）

圖文／CTWANT

現在還沒到萬聖節，這個角色扮演看了真的會讓人看了嚇尿。近日在美國有位網友表示，他在住家社區看到一個「小恰吉」，讓他嚇到「差點心臟病發」，而「小恰吉」原來是一位男童。

據《紐約郵報》報導，近日在美國阿拉巴馬州某社區出現一位兇殘娃娃「恰吉」，一位網友瓦爾登（Kendra Walden）在臉書發文說，她看見一個穿恰吉服裝的小男孩，看了差點心臟病發，瓦爾登表示，「我拍了一些照片因為太有趣了。」貼文曝光後，至今有4.6萬名網友按下哈的表情符號。

而這位「小恰吉」實際上是一位名叫傑克森（Jackson）的5歲男孩，傑克森的媽媽里德（Britnee Reed）表示，兒子經常在社區穿萬聖節服裝走動，兒子很喜歡逗人開心，他每個星期都穿不同服裝。

里德表示，之前她在工作時收到同事傳給她的恰吉照片，她一看就注意到那是她兒子，「我的天啊，這是傑克森。」之後她也會幫傑克森穿角色扮演的衣服，讓他帶給社區歡樂。

▲恐怖的恰吉公仔。（示意圖／Unplash）

據了解，男孩所扮演的「恰吉」，最一開始在1988年的電影《靈異入侵》中亮相，電影描述一位殺人犯在和警方的對峙中躲進玩具店，身受重傷的他施法將靈魂附生在「好人娃娃」身上，之後娃娃被別人買走當作生日禮物，被取名為「恰吉」，之後發生一連串厄運故事。

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