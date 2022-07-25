邁向「2050淨零碳排」目標　中市府廣徵10高手暢談節能秘笈

▲▼台中市政府為了邁向「2050淨零碳排」目標，舉辦競賽廣徵10名高手暢談節能秘笈。（圖／台中市政府提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中市政府經濟發展局為展現邁向「2050淨零碳排」決心和目標，即日起舉辦「台中市陽光A+競賽」活動，以綠能為主軸，鼓勵台中市企業單位不但設置再生能源發電設備，並且無私的分享節電措施，透過競賽選出10間企業，市府會公布在媒體上，提供其他業者參考，前3名還和市長盧秀燕暢談節能秘笈，市府將起帶頭作用，引領企業、民眾參與，以建構永續宜居的幸福城市。

[廣告]請繼續往下閱讀...

經發局長張峯源表示，參賽對象是本市用電契約容量達800KW（含）以上，並設置再生能源發電設備之企業單位，經評選並公開表揚綠能奇蹟獎3名、綠能貢獻獎7名，共10個名額，綠能奇蹟獎得獎者可參加綠能對談及專訪，宣揚企業對環境、能源等社會議題的重視與推動企業永續經營發展，並期盼帶動更多企業加入再生能源之行列，打造「無碳無憂」的生活模式，共同守護台中。

這項「陽光A+競賽徵件」活動是經發局委由逢甲大學承辦，逢甲推廣小組表示，全市符合參賽資格者約有200家，即日起至8月19日下午5點停止收件，22日初選，31日決選出10家，參賽者可將自己的節能減碳、智能發電、省水、綠美化、宣導標語等作法，並比較今年和去年的電費單，作為評比項目，市府呼籲大家一起打造宜居城市、開創綠色經濟。