諷蔡政府？柯文哲：防空演習須落實　絕非只喊「抗中保台」就可解決

記者袁茵／台北報導

萬安45號演習於25日下午1時30分至2時登場，台北市政府今年擴大舉辦，除了配合中央指定的信義區廣居里為防空疏散避難試行里外，首度採取「離車疏散」策略，違者可處新台幣3萬元以上、15萬元以下的罰鍰。面對今年北市萬安演習狀況，台北市長柯文哲表示，防空演習需落實執行，「絕對不是只喊抗中保台就可解決。」

萬安演習25日下午1時30分至2時止在北部地區（新竹以北至宜蘭）舉行，台北市首度實施全市區（里）、街道、機關學校、市集及公司廠區、大眾運輸系統的防空疏散避難演練，且空襲警報發放後，行駛中的車輛得靠邊停放，車上人員須接受警察或民防人員引導，到就近的防空避難處所躲避，等警報結束後才可回到車上。

▲台北市信義區廣居里舉行萬安演習防空避難處所演練，模擬空襲警報響起，民眾人車在憲兵指揮下疏散避難。（圖／記者李毓康攝）

此次北市府也安排多位府級長官行程，台北市長柯文哲會先到市府路空橋，視察街區道路防空避難演練，而台北市副市長黃珊珊則到中央指定的信義區廣居里，視察防空疏散避難，接著兩人再各自前往虎林變電所，進行關鍵基礎設施搶救演練。

柯文哲表示，近年來共機頻繁擾台，特別是今年2月爆發俄烏戰爭，這些事情都告訴人們必須居安思危，所以2月特別交代兵役局長傅永茂，今年萬安演習需要依據實況演練；北市在這半年做了很多準備，本來中央規定直轄市只要一個執行里，但為徹底真正動員，北市12行政區、456里加上所有公務機關、市場、商場、百貨和捷運都於今天徹底實施。

▲黃珊珊視察里鄰防空避難演練。（圖／記者李毓康攝，下同）

柯文哲提及，為了達到教育目的，台北市將近300所幼稚園、中小學在6月17日放暑假前夕，就已經做完全面演練，希望讓全民國防教育向下扎根，給予學生正確防空避難知識，儘管演練只有短短30分鐘，但市府團隊已經準備將近半年，從防空避難設施清查、設置APP等，讓民眾可迅速了解最近的防空洞在哪。

最後，柯文哲指出，北市府會在演習結束後，針對發現的問題做徹底檢討，「希望防空演習是需要落實執行的，絕對不是只有喊『抗中保台』就可以解決。」因此要求徹底檢討一遍，讓台灣真正達到防空避難的實際能力。

▼台北市長柯文哲視察虎林變電所外進行變電所遭受導彈攻擊。（圖／記者湯興漢攝，以下皆同）