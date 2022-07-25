獨／要洗腎一輩子！孝行獎半盲少年一度悲觀...立志當社工助人

▲曾獲全國孝行獎蘆洲半盲少年柯權祐，今年3月時腎功能突然衰敗，醫師診斷柯權祐須「洗腎過一生」，圖為柯權祐與媽媽合影。（圖／記者戴上容攝）

記者戴上容／新北報導

曾獲全國孝行獎的蘆洲半盲少年柯權祐，今年3月時腎功能突然衰敗，緊急送醫後，醫師診斷為遺傳性腎病，下半生必須「洗腎過一生」，《東森新媒體ETtoday》記者獨家專訪到柯權祐，他表示，在沮喪時覺得「人生無常，疾病和意外只是一個先來後到」，現已習慣洗腎生活，他之後還是會幫全盲媽媽賣水果，講到未來志向，他立志要當社工助人。

每周二四六的傍晚，新北蘆洲人都可以看到有位全盲媽媽吃力的推著車，一旁跟著一個男同學在蘆洲仁愛公園或是蘆洲捷運站外擺攤賣水果維持家計，他們就是柯媽媽與柯權祐。

▲孝順的柯權祐推著車與媽媽（後方紫衣）準備前往擺攤 。（圖／記者戴上容攝）

柯權祐的媽媽全盲、腎功能不良，每周有3天必須到醫院洗腎。柯媽媽有3名子女，哥哥在中正預校上學、姊姊就讀護校，么子柯權祐一出生就被診斷遺傳黃斑部病變、斜視，幾乎半盲。柯權祐從國中時開始就和媽媽一起賣水果，感人的孝行在2020年時獲得全國孝行獎。

未料，今年17歲的柯權祐，3月突然意識模糊，經急救，醫生宣布，他遺傳到和媽媽一樣的腎臟疾病，未來的日子必須要洗腎，或是等待到適合、健康的腎臟作移植後，才能健康生活，但機率微乎其微。

「人生無常！生命如此脆弱和短暫，疾病和意外只是一個先來後到」柯權祐說，在心情低落時，曾寫下這樣的悲觀字句。現在的他和媽媽一樣，一周需要整整3天躺在病床上洗腎。

他說，一開始心情很沮喪，不知道未來該怎麼辦，現在比較習慣了，遇到了就得面對，他還是會和媽媽一起到公園賣水果，賣不掉他還是和以前一樣，會把水果推到捷運站外賣，「因為壞掉很浪費！」再半學期就要考大學了，他說，在成長過程受到很多人的幫助，所以第一目標是社工系，就是想幫助更多的人。

柯媽媽則說，他們不需要捐款，也不須別人的同情，他們要靠自己的力量過生活，大家想要吃水果時，有順路買就好了，她們會努力、認真的生活。柯媽媽也說，由於她全盲不便難打掃，柯權祐出院時，醫生特別交代要有乾淨空間洗腎、休養，她告知當地里長吳松標後，蘆洲區公所聯絡4名替代役男幫忙，才能讓柯權祐有乾淨的空間休養，此外，新北市議員李翁月娥等人也都有持續關心，實在很感謝！

▲柯權祐的媽媽則說，他們不需要捐款，也不須同情，他們要靠自己的力量過生活。（圖／記者戴上容攝）